Buenos días, alcaldesa Pelayo

Como en esto de la política hay para todos los gustos, seguro que mi saludo de bienvenida, señora Alcaldesa, a algunos ciudadanos les caerá; de eso estoy seguro; como “una patada” en cierto lugar; que así de encabronada se ha puesto en los últimos años la relación entre quienes militan en diferente lugar del llamado espectro ideológico, en los que hasta el buen gusto y no digamos el respeto y desde luego la mínima educación se ha perdido, a la hora de tratar o calificar a quienes no tienen las mismas ideas y así; con elevada dosis de asombro; tenemos que soportarlo pacientemente quienes procuramos caminar por la vida con prudencia y consideración hacia los demás…

Pero hoy, ciertamente señora Pelayo, toca darle la bienvenida, de nuevo, a la presidencia de la Corporación municipal jerezana, es decir, a la máxima representación institucional de nuestra ciudad, cargo al que le han llevado la notable mayoría de votos obtenidos en las pasadas elecciones y en el que, como haría también si de otra opción política se tratara, le deseo, en beneficio de Jerez y los jerezanos, los mayores aciertos en la complicada gestión de los asuntos públicos, que no son pocos ni fáciles los que tiene por delante en los próximos cuatro años…

Y es que no son menores las cosas pendientes y especialmente la pesada carga de endeudamiento que nuestro pueblo arrastra, desde hace ya demasiados años y no enumeraré otros asuntos pues no es día hoy de calentarle la cabeza y sí de expresarle los mejores deseos ya que sus logros serán beneficio indudable para todos cuantos formamos parte del censo de esta población, la quinta según se dice en el contexto de Andalucía; de ahí la importante repercusión que su triunfo ha tenido para el resultado global del Partido Popular en los pasados comicios municipales en toda España y especialmente en nuestra Comunidad andaluza.

Y ahora, señora Pelayo, a trabajar desde mañana en la resolución de los problemas de todos los jerezanos, para alcanzar el nivel de prosperidad que todos merecen y al que usted esta llamada a dedicar los mayores esfuerzos; que siendo así; seguro que contará en todo momento con el apoyo del conjunto de la ciudadanía, sintiéndose objeto de su dedicación aún sabiendo que no siempre es fácil ni posible alcanzar las metas perseguidas, aunque se intente cada día…

Para mayor dificultad, se estrena el frente de la ciudad con otra cita electoral a la vista; convocada con toda urgencia por el actual Presidente del Gobierno, a la vista de los pobres resultados obtenidos en la reciente consulta para la renovación de los municipios y la mayoría de Comunidades Autónomas, pero eso ni debe distraerle de su primordial obligación ni suponerle una pesada carga, pues todo apunta a que la marejada que provocó el tsunami del 28M se mantiene y acrecienta con las ocurrencias, contradicciones y enfrentamientos de los socios de la izquierda extrema y de la extrema izquierda, que también existen…

Así que, buenos días, señora Pelayo…