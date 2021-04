Ya en otra ocasión creo haber firmado una columna con este mismo titular. Pero está el patio de las cofradías de tal forma que me he decidido a rememorar esto de los bulos cofrades que no pueden ofrecer una imagen más pésima de las hermandades y cofradías.

La gente está muy aburrida con esto de la fatiga pandémica que basta con tener un teléfono en la mano, un buen sofá -imagino que los que crean bulos no tienen muchas cosas que hacer y tienen como herramienta el confort y las horas muertas- y kilo y medio de mala uva. Y así se crean los bulos cofrades como el que tal o cual va a ir de jefe de prensa con un candidato cobrando un sueldo. Más o menos que un Iván Redondo de las cofradías jerezanas. Lo que nos hacía falta...

El daño que se hace es muchas veces irreparable y acaba habiendo mucha gente afectada. En cuanto a los que nos dedicamos a esto de la prensa cofrade, es como andar en medio de un campo lleno de minas. Te dicen, te cuentan y te comentan. Y ahora tienes que descifrar si es buena información o es un simple bulo.

Lo de las listas de los candidatos al consejo es de traca. Meter nombres que nada tienen que ver con un candidato es de tener muy mala sangre. Y ha ocurrido. Cofrades comprometidos con sus juntas de gobierno que han tenido que rendir cuentas a sus propias juntas perjurando que ellos no tienen nada que ver con ningún candidato.

Así están las cosas. Deberían las operadoras penalizar con un mes sin datos ni internet a quien sacara un bulo desde un teléfono. Y que el sofá donde el tipejo se reconforta mientras sonríe, se le convierta en la cama de un faquir. Cargaditas de púas para que se levante y trabaje un poco.