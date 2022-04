¿Burbuja cofrade?

Estaba deseando, después de tres años, (dos Semanas Santas) sin tener una como Dios manda con procesiones en la calle de ver y vivir nuestra Semana Santa, y he de confesar que tenía unas grandes expectativas por ver cómo iba a ser ésta. Al igual que yo, estaba el pueblo de Jerez expectante, que, por cierto, a mi entender "compareció" masivamente, con muchas ganas de Semana Santa y destaco que acompañó a las Hermandades en los momentos difíciles que hemos vivido.

El gran público fue multitudinario casi todos los días, excepto la noche de Jesús (¡qué pena!, ¿por qué?) y los días de lluvia, que, sobre todo, se concentró en la segunda mitad de la semana, cuando estaba garantizado el buen tiempo. Eso fue muy bien, nos felicitamos por ello, pero por contra he visto a personas con vasos con alcohol en algunas recogidas, jaleando a los pasos, incluso con cantes, y desde mi punto de vista, con una falta de respeto y educación hacía la Hermandad y las benditas imágenes. Igualmente he visto en la zona de palcos establecimientos sirviendo productos de todo tipo en los palcos, como si fuese una feria. Del todo inapropiado por los arrendatarios del palco y del establecimiento.

Hablo de burbuja porque creo que nuestra Semana Santa ha crecido de una manera descontrolada (al igual que pasó hace varios años con la "burbuja inmobiliaria"), ya que a mi entender hay demasiadas hermandades que da la impresión que su único fin es ir a la carrera oficial para una ciudad como la nuestra que, si la comparamos con otras, equivale a que, en nuestra ciudad, por cada 4.000 habitantes hay una hermandad cuando en otras lo hay por cada 8-10-15.000 habitantes, cosa inasumible para una ciudad como la nuestra.

Ello lleva consigo con que nuestra Semana Santa y las Hermandades, necesitan unas 4.500 personas, entre costaleros y cargadores, para hacer sus Estaciones de Penitencia a la S.I. Catedral, cosa que es igualmente inasumible en el mundo de las cofradías y las consecuencias las hemos visto, desgraciadamente, este año y hay que prepararse para que no vuelvan a suceder. No hay costaleros para todas las hermanades todos los días, ya que son casi los mismos los que van de una a otra y lo que sucede es que cuando ya han salido dos días antes, al tercero no comparecen en sus respectivos relevos o no van sencillamente a la salida procesional el día. Otra cosa de este tema de costaleros es la edad, en mi opinión, he visto que muchos entran demasiado jóvenes, y eso se paga, sobre todo debajo de los palios. Creo que, entre Juntas de Gobierno y capataces, son los que tienen que sentarse y buscar soluciones de cara al mañana, que es ya mismo. Esto me da a pensar si se tiene claros los motivos por lo que va a cargar con cada paso; ¿por devoción, por deporte, por amistad, por probar o con cada capataz que buscan algunas Hermandades para que les soluciones su problema?

Me ha parecido ir a menos en cuanto al número de nazarenos, solo a ojo sin contarlos, pero lo más preocupante para mí son los niños, (los pavitos) a los que he visto disminuir. También he visto que se cuida poco al nazareno en lo que respecta a los horarios, itinerarios y a la forma de andar la cofradía.

He visto igualmente la pérdida del saber estar en la calle del público en general, en determinados lugares, sin respetar al nazareno. Probablemente es que persiste el mismo problema de la mala educación de los tiempos que corren, muy lejos de cómo deben ser los que afectan a la Semana Santa y no convertirla como a cualquier noche de fin de semana, plena de "botellones".

He contemplado, con preocupación, un "cierto descontrol, desorden, desorganización, improvisación", en todo lo ocurrido en los fatídicos días de lluvia, dándome la impresión que cada cual ha hecho lo que le ha venido en gana en cada momento e incluso dándome la sospecha de que al CECOP se lo han pasado por los forros.

No sé si tenían las Hermandades plan de lluvia o no. Y no sé si ha sido así, pero, repito, es lo que he captado de lo que visto y oído.

Pero, ante lo que he visto, me pregunto ¿Estamos ante una burbuja cofrade? Planteo ésta pregunta porque me he basado en que esta Semana Santa me parece que está sobredimensionada, y por ello creo que hay que hacer una profunda reflexión y encarar la problemática y hacerlo de frente y con ganas de trabajar, buscar y encontrar soluciones, que creo que las hay. Y lo tienen que hacer los dirigentes de las instituciones y de las Hermandades que se puedan ver afectadas. No soy quien para dar consejos a nadie ni decir lo que tiene que hacer, solamente expreso mi opinión sobre la Semana Santa que he visto, aceptando el/los que puedan estar en desacuerdo con mis opiniones.

Planteo estas cuestiones porque creo que hay que hacer una profunda meditación y encarar la problemática y sobre todo dar y vender la idea de EVANGELIZACIÓN, según dice S.S. El Papa Francisco y nuestro Obispo, como motivo principal de la Estación de Penitencia de las Hermandades. Todo lo demás puede acompañar pero no hay otro objetivo que no fuera éste.

Hay otras cosas que considero que son factible de mejoría, pero tampoco quiero cargar las tintas ni ser negativo, quiero demasiado a nuestra Semana Santa y pienso que hay arreglo y es el momento, a mi torpe entender, de darse un momento de reflexión sobre lo vivido en la deseada y anhelada Semana Santa pasada y reitero que son los dirigentes de los diferentes organismos los que, en mi opinión, deben de plantearse esto.