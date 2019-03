Burocracia y elecciones

Nos hemos acostumbrado y hemos hecho mal. Damos por buena una situación que es completamente injust y que provoca que los ciudadanos queden, nuevamente, indefensos. Quizás sea porque unas veces nos afecta y otras no. En España, en Andalucía y en Jerez hemos tomado por norma y como normal que cuando las elecciones se acercan en el calendario no se firma un papel. Todo queda paralizado menos los reales decretos de Pedro Sánchez. ¿Está usted esperando como agua de mayo una licencia de obras? Pues espere sentado que nadie se la va a firmar. ¿Depende su proyecto de esa subvención que tanto necesita? Tranquilo, no desespere y espere. Hasta después de las elecciones nada volverá a ser más o menos como debe ser. No se entiende esa burocracia que más que ayudar al ciudadano parece comprometida con paralizar la ciudad. Es por ello que la burocracia mal entendida forma parte del carácter español. Obras como 'Vuelva usted mañana' de Larra así lo demuestran. Incluso quien un día dijo que más que burocracia en estas tierras lo que tenemos es 'burrocracia'.