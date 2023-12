El eminente psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco Viktor Frankl, en 1946 publicó un libro, de renovada actualidad y enorme éxito: ‘El hombre en busca de sentido’. Basado en una experiencia personal de campo de exterminio nazi, desde donde nos invita a cuestionar la vida y a reflexionar sobre el sentido y propósito de nuestra propia existencia: el hombre atraído hacia los valores, no desea sólo vivir; por ser un ente finito, emerge en él la voluntad de encontrar un sentido en el mundo.

Frankl invita a cuestionar la vida para arrancarle sentido y finalidad. La vida posee significado y las personas capacidad para encontrarlo, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. La búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Y esto dicho por quien ha estado sometido a la presión más inhumana de exterminio: prisionero, durante mucho tiempo, en los bestiales campos de concentración, enfrentado a la desnudez de la propia existencia, en la pérdida de significado más absoluto. Lo repite con insistencia: en la condición humana, todos tenemos voluntad de sentido. Es evidente que las respuestas científicas no existen; quizás porque no estén en el ámbito de su metodología, bien porque no alcancen los valores, o ello sólo pertenezca al campo ético y filosófico, es posible que así sea. En cualquier caso, es una tarea que afecta a la felicidad de las personas. Quién no se pregunta sobre lo valioso de la vida, sobre qué es lo que realmente hace feliz. No basta con levantarse de la cama, comer el forraje exquisito y vivir.

A pesar del cansancio, la fatiga o la indignación que se deriva del camino, es indispensable sentirse útil en la tarea, saberse llenando el hueco de alguna indigencia, quizá la propia ¿Qué me hace feliz? Las preguntas siempre son comprometidas cuando nos exponen al desnudo carnal, cuando nos dejan en la clara evidencia de lo que somos, a sabida cuenta de que nada hay que nos llene absolutamente. Expuestos, ésa es la palabra, a la consciencia, que nos daría conciencia del vacío existencial ¡This is the question! Ahora que estamos finiquitando el año, cuando los propósitos se han quedado en el saco de los recuerdos, las ilusiones en el baúl de los desengaños y las personas perdidas en el indefinido espacio de nuestra increencia, urge la pregunta existencial, aunque nos deje a la intemperie y sin respuesta, ¡in albis!, en un ser vil. Probablemente no baste con un año para hacernos tantas interpelaciones, ni darnos cuenta de la verdadera necesidad de sentido espiritual que tenemos ¿Acaso necesitaremos más guerras y mayor experiencia de maldad? ¿Más dramas para llegar a la cuestión fundamental? Estando el mundo como está, la vida necesita apoyarse en un fundamento más estable que esta futilidad en la que nos encontramos expuestos, es decir, lejos de nuestro ser, locos, fuera de lugar y extraviados, sin camino que lleve a ninguna parte ¿Quién llenará el vacío existencial? Hay que dotarlo de significado. De otro modo, todo se convertiría en una serie aleatoria de acontecimientos inconexos, en una bonoloto de guarismos infinitesimales perdidos en el espacio de la suerte.

No me resigno a ser un número más dentro del bombo de la lotería. Habida cuenta de que la mayor parte de los números están sin premio. Estamos hechos para algo más ¡Un poquito de por favor!, que diría Emilio Delgado, el mítico portero de ‘Aquí no hay quien viva’. ¿Voy a terminar siendo polvo puro del camino, por más enamorado que esté o por más ecológico que sea? Ni hablar. Vivir graznando, peleando, deslomao perdío, pa na. Conmigo que no cuenten. Mi llanto ha de servir para algo más que derramar lágrimas; de charco, siquiera, que puedan beber los pájaros, que puedan ofrecer posibilidad de vida a otro ¿Qué menos que H2O, o hierba que mitigue el hambre de alguna vaca? Hablar de estas cosas, en este fin de año, es, como mínimo, cosa de majaretas. Pero quiero mirar al mar y soñar en esa otra orilla inmensa, tan grande como el sueño que tengo por llegar a ella. Apenas poseo un bote pequeño, manos para remar, y, sobre todo, la ilusión por llegar allí, al otro lado, donde no te atragantes con las doce uvas del cotillón.

En este tiempo, en que los inocentes sufren las guerras y los argumentos se acaban en las ruedas de prensa de los demócratas totalitarios; justo cuando la rueda del reloj marca una época que no me importa, porque el aguijón del mal sigue espoleando a los indefensos; justo cuando la verdad es tomada como políticamente incorrecta y la mentira se impone con categoría de ley opinable; justo cuando hay tanta injusticia inextricable, me pregunto por el sentido que tiene todo aquello que no admite argumentos: soledad, desamparo, maldad extrema y tanto más cuanto más conciencia tengo de lo que soy y represento.

Este fin de año regalo una pregunta abierta a creyentes, ateos, agnósticos y medio pensionistas. Sólo una pregunta para que la guardéis en el bolsillo interno del chaleco, para que la escudriñéis a escondidas, podáis cargar con ella y responderla, si no os molesta demasiado: ¿Qué sentido tiene todo esto? ¡Feliz Año Nuevo!