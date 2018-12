Tal vez esté equivocado pero a mí se me llena la cabeza de calificativos. Me parece escandaloso que el concejal José Antonio Díaz haya utilizado un vehículo oficial en varias ocasiones para llevar a sus hijos al colegio. Me parece vergonzoso que el gobierno local tratara de ocultar lo ocurrido con un comunicado engañoso escudándose en la simpleza de que el PP, partido que denunció los hechos, mentía porque el coche no era de la empresa municipal Comujesa. Es cínico que, una vez se demostró con unos vídeos que el edil usó el vehículo oficial, se defendiera con un argumento tan simple E inconsistente como que no es un uso indebido llevar a los niños al colegio en coche oficial si coge de paso para ir al trabajo. Fue bochornosa la respuesta de la alcaldesa al dar por buenas las explicaciones del edil. Y es inmoral el silencio cómplice de parte de la oposición ¿Dónde están las críticas de Ganemos Jerez, Izquierda Unida o Ciudadanos ante estos hechos? Si hubieran sido otros, y por menos, no habrían tardado en recurrir a calificativos similares, o peores.