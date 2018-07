Calle Desempe-drada

No es fácil pronunciar la palabra, ni circular por la calle Empedrada. Cuando la empedraron resultaba muy bonita, pero el deterioro comenzó unos meses después. Al principio los operarios restituían los gruesos guijarros y los unían con hormigón. Dado el coste, y ¡lo mal empedrada! ahora los socavones son rellenados con asfalto. A pesar del relleno, pasar por Cruz Vieja hasta Corredera, Plaza Estévez, Santa María, Cerón, Arcos, es un recorrido de obstáculos. Y no digamos las tapaderas de los registros de diversos suministros domésticos de la Avda. Las Delicias…Pregunté a José Luis, un amigo que circula en silla de ruedas, y me dice que en calle Pedro Alonso se tiene que bajar a la calzada porque pierde el equilibrio con las rampas de acceso a los garajes. Jerez ha tenido varios gobiernos locales, que solo parchean los problemas de movilidad. No es fácil, pero para eso pagamos a los empleados de Vías y Obras. Ha fallecido Lola Morales, una militante sindicalista, en los tiempos difíciles, en Caja de Ahorros de Jerez. DeP.