Camino, cansancio y algo más

Estamos en vía, en calzada, no queda otra, con ello hay que apechugar sí o sí. Esta es la condición, homo viator, peregrino siempre. Da igual que te guste o contraríe, aquí estamos transitando, aunque quiera uno estar parado, que es otra manera de andar. Va en nosotros el camino inexcusable, que es la vida. Da igual que seas palmero, romero, xacobeo o pagano; aquí estamos pié tras pié, con traspié incluido. Este es el lugar que nos corresponde, incluso en el extravío, que forma parte de la vía, tanto como la vía misma. Cosas de la paradoja, que necesita de contrarios para tener sentido.

Y en el camino está el desvío, en el desvío el cansancio, y en el cansancio la crisis, la desgana y el desánimo que nos hace claudicar o desistir. El camino lleva todos los ingredientes, y en él se te dará lo que busques, o te quitará lo que encuentres: pierdes y ganas; vives y mueres; te alienta y te destruye… Que así son las cosas, 'se hace camino al andar' por donde uno puede, le dejan y consiente; que por donde quiere sólo va el agua. En el camino y cama angosta, nos vamos conociendo; porque la vida se va haciendo así, a la intemperie, en la calle, que es el camino que nos lleva a todas partes, porque por ella corren todos los vientos. Ahí tenemos que llevar la carga (la cruz que es uno), que, aunque sea leve, si la jornada es larga, se hace pesada. Le ocurrió al profeta Elías, que cansado de la tarea que se le encomendaba y perseguido por la pérfida Jezabel, reclinando todo su ser, bajo la sombra de una retama, quiso renunciar y desistir de la existencia. Cansancio y desánimo pertenecen al polvo necesario, va en los genes, como van la amargura y los instintos, la pesantez de este cuerpo, que lastra el deseo, que, tantas veces, tenemos de volar. Aquí estamos, queriendo seguir andando, pretendiendo conocer mejor lo que hacemos a tientas, aspirando a exprimir el sentido del horizonte para darle un poco de alimento a esta carne macilenta, que retrasa nuestras aspiraciones. Está claro que necesitamos alimento para un camino tan largo (un amigo optimista, Abelardo, con 96 dadivosas primaveras, me dijo que era corto).

Por el camino que me ha tocado transitar, encuentro demasiada gente aplastada por el peso de los incidentes, desilusionada por el ambiente mezquino que nos rodea, por el aire envenenado de la injusticia. Criaturas tentadas por el cansancio, a punto de la renuncia moral en ese dejarse llevar, en ese dejarse paralizar por lo inútil. ¿Es esta la vida? Cuando todo se acumula, se encostra y entorpece, el camino se nubla y no queda sino la búsqueda de un refugio que pueda calmar un poco el sentido y el vacío de la decepción. Camino y cansancio buscan la sombra refrescante de una retama, como Elías, para recostar la resignación, o quizá la abdicación a toda una vida. Es evidente que necesitamos un alimento que rehaga el espíritu, un producto vitaminado que no acaba de hallar la sociedad en la que nos encontramos; porque detrás de todos los escaparates deslumbrantes que ofertan la felicidad, no hay sino vacío e insatisfacción. Las cosas son cosas para quienes las pueden comprar, y, aun así, no llenan lo más importante. Se necesita comida que restaure y saque de tanto cansancio y decepción: un pan cocido, quizá, una jarra de agua, tal vez, algo insignificante, que, siendo necesario, pueda mitigar tanto cansancio existencial que encuentro por el camino.

Nos han prometido el oro (el moro ya está), y este becerro manipulable está hecho a la medida de nuestras diligencias, que ya sabemos lo que dan de sí. Las terapias horizontales de cuerpo tumbado, masaje, playa, sol y barbacoa no acaban de satisfacer la avidez de vuelo que lleva nuestro corazón. Pero nos han cortado las alas, las miradas al cielo sólo se ofertan para ver las Perseidas, polvo de estrellas entre tanta inmensidad. El Camino de Leche (con permiso de Andrómeda) que en otras épocas guiaba a peregrinos en búsqueda de la verdad, ahora, lleva de hotel en hotel, de gastroturismo a gastroenteritis.

La sociedad, la política, la economía, y tanta horizontalidad le han cortado las alas al camino, han limitado la mirada, han aplastado el espíritu y no han hecho sino provocar insatisfacción y cansancio en quienes no comen el alimento trascendente que sacia para seguir andando. Nos vendría bien un poco más de espiritualidad ante tanto materialismo insatisfactorio. El arriero necesita la promesa de un horizonte para seguir caminando y aspiraciones abiertas a estrellas más deslumbrantes, un condimento, en fin, de esperanza que abra el apetito del viandante. Sobre todo, remedio para cuando llegan esos momentos en los que la decepción viene con la inmediatez del polvo: vulnerabilidades, dudas, rebeliones, cansancio y desilusión. Porque el hombre siempre tiene nostalgia de algo más que el camino…