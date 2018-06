Cárceles dentro de la cárcel

Hace años me lo dijo un veterano guardia civil: "Aunque no lo sepáis, dentro de las cárceles hay cárceles". Y es cierto. Si alguien se empeña en hacer el imbécil entre rejas irá perdiendo los beneficios iniciales (si es que los tiene) y acabará en los peores módulos, aquellos donde aunque reine el orden las posibilidades de tener un problema serio son mucho mayores. Con absoluta sinceridad debo reconocer que no entiendo el encarcelamiento de Urdangarín en Brieva. Estar años en soledad sólo puede conducir a la locura. Luis Roldán comparó su estancia allí con la de Rudolph Hess en la prisión de Spandau. Considero que el cuñado del Rey estaría mucho mejor en un módulo de respeto donde, al menos, tuviera contacto humano. Quizás es que el Estado ni siquiera pueda correr el riesgo de que el esposo de la Infanta Cristina sufra algún percance. No lo sé. Pero lo cierto es que permanecer en la más absoluta soledad, tan sólo rota por la conversación de los funcionarios y, de vez en cuando, del sacerdote me parece inhumano. Así lo pienso. Así lo escribo.