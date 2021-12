Carlos Martín nos empapó de manuel torre

Fue en la tarde-noche del último día de noviembre cuando la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras abrió las puertas de de su sede a fin de ofrecer la segunda cita del ciclo "Flamenco e Investigación" que tuvo por protagonistas a Carlos Martin Ballester como disertador y a Manuel Torre "Niño de Jerez" y sus coetáneos y contemporáneos de Jerez, Cádiz, Sevilla y si me lo permiten, con una especial referencia a Málaga, -donde nací hace ya muchos años y adonde siempre vuelvo aún cuando no sea más que a través del sentimiento-. Destacó el ponente el verso de Manuel Machado "Málaga Cantaora", de su Canto a Andalucía, lo que me hizo recordar mis contactos con el tablao "Taberna Flamenca" en donde escuché por vez primera a Fernando Terremoto, Juan Villar, Camarón y vi bailar a Farruco y a Pepito Vargas entre otros. Por cierto que el malagueño Pepito Vargas alcanzó uno de los mayores éxitos que se han producido en la Plaza de Toros de Jerez, hace años, bailando por bulerías.

La figura central sobre la que disertó Carlos Martín fue la de Manuel Soto Loreto "Manuel Torre", aún cuando en su exposición hubieron de surgir una serie de nombres con los que el jerezano compartió escenarios, uno de ellos precisamente el cantaor malagueño conocido como "El Canario", del que Manuel Torre "pescó" un cante por malagueñas que el de Jerez hizo suyo dándole un personal aire mediterráneo. A mí, como malagueño y aficionado, la grabación de dicho cante me supo a gloria, como me supo a gloria las que sonaron por fandangos, soleá o siguiriya, cante éste último que el conferenciante dejó para el final de su brillante exposición, en una genial intervención de las dos inmensas figuras jerezanas que fueron Manuel Torre con Javier Molina a la guitarra.

Carlos Martín Ballester supo injertar en el transcurso de su intervención la palabra, la suya propia, compartida mediante la lectura con textos de Rafael Alberti y la reproducción de declaraciones de dos de las hijas de Manuel Torre y citas así mismo de frases y opiniones de Ignacio Sánchez Mejías, Federico García Lorca, Manuel de Falla y otras personalidades. La discografía de Manuel Torre fue analizada -si no toda-, la práctica totalidad de la misma, labor que el conferenciante domina al ser director de la Colección que lleva su nombre y que es el mayor archivo musical de España, correspondiente al periodo comprendido entre 1890-1960, en el que destaca la calidad e importancia histórica y fonográfica de la sección de flamenco.

El académico de número y Vicepresidente de Artes de la Corporación anfitriona, Juan Salido Freyre, fue el presentador del invitado, realizando con brevedad no exenta de una concienzuda aportación de datos sobre el presentado, como el hecho de que éste es miembro de la Asociación Española de Documentación Musical, la Asociación for Recorded Sound Collections y la Antique Phonograph Society. Fundador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid, habiendo producido para esta importante institución flamenca dos discos en directo que fueron nominados a los Premios Grammy Latinos.

El ciclo "Flamenco e Investigación" anuncia nueva cita para el próximo día 9, a partir de las 19,30, con la intervención de Fermín Lobatón Sánchez de Medina, licenciado en Filología Moderna quien, presentado por el ya citado Vicepresidente de Artes de la Academia de San Dionisio, Juan Salido Freyre, disertará sobre "Festival de Jerez. 25 años de un evento singular".