Creo sinceramente que es algo que los partidos deberían hablar. Dejar aparte sus diferencias y sentarse para apostar de forma unánime por la recuperación del casco antiguo (ruinoso) de Jerez. Una ciudad como la nuestra no puede permitirse tener su corazón roto. Y lo tiene. Me comenta un buen amigo que sería algo a solucionar en tres legislaturas municipales. No lo comparto serían seis... como poco. Hay que generar una disciplina urbanística que haga atractiva esa zona que es el puro Jerez, la ciudad de nuestros abuelos. Acto seguido hay que afrontar innumerables trámites administrativos, acometer expropiaciones y obras de urgencia. Es tan enorme el trabajo que está por llegar que da hasta cierto miedo. Pero el resultado sería reconfortante. Hay fondos europeos para dar el paso. Hay ganas de que esa zona esencial de Jerez vuelva a la vida. Los jerezanos han respondido y aplaudido la rehabilitación de la plaza Belén. ¿Por qué no dar un paso más allá? Vamos. Vale la pena.