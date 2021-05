Chaquespeare

Creíamos ¡Cuán ilusos somos! Creíamos que con una "Cup of coffe in Plaza Mayor" no volveríamos a escuchar a un político español,"‘I’m sorry", política española hacer el ridículo queriendo hablar en un idioma que desconoce, en este caso el english.

A Mamen Sánchez se le disculpó lo de los pinky toes o dedillos meñiques de los pies el día de su primera toma de posesión como alcaldesa, esas cosas pueden ocurrirle al más pintado. They sería a Thing of the nervios. Pero lo de este fin de semana en el Circuit of Jerez ‘Ángel Grandchild’, es una auténtica embarrassment ajena. Ni un llanito de tercera generation alcanza ese nivel de estupidez al speak en inglés.

Una vez le dije a un aspirante a político, que sigue de asesor de Mamen en el Twon Hall y que empezó con la great Pilar Sánchez, id est (esto es latín), algo así como unos 17 años sucking del bote, que era tres veces daring u osado. Pues por lo que vimos y we hear, la alcaldesa es más atrevida aún si cabe que dicho asesor.

Y please, ni la delegada que estaba a su lado, ni sus asesores, ni la people de press del ayuntamiento, ni su marío o husband, nadie le pudo decir a la Mayoress de Jerez que no hay ningún problema, es más, sería lo aconsejable en speak spanish en cualquier acto oficial que se celebre en suelo español. Llegado al caso, si la Mayoress lo considerase adecuado, podría translate su speech un traductor o traductora. Pero la osadía de nuestros politicians no tiene fin.

Esto es lo que dijo Mamen Sánchez a la prensa internacional cuando recibió el reconocimiento de Dorna a Jerez “Thank you very much for this recognition, twentyyyy, twenty,,, was a very special years... ¡Ehhh! Jerez recibió two gran premio at... es... ¡bueno! echamos mucho de menos , as soon the fans to gate for Jerez but in nineteen twenty two (1922) the next year, I am waiting for ten without a pandemic and on person, it is very important it is a ... Thank you very much”.

¡OMG! O lo que en la lengua de Cervantes viene a ser ¡oh Dios mío! ¡Cuánta vergüenza ajena! Bienvenido míster Marshall sigue más vigente que nunca, pero lo peor de todos es la cantidad de dinero que acompaña a la alcaldesa (asesores, gabinete, prensa, delegada) y me apuesto lo que ustedes quieran, que todos y todas terminaron aplaudiéndole y por supuesto yendo a una mezzanine para hartarse de buen Sherry vino y Jam serrano. ¡Digusting políticos! Siempre nos quedará Unamuno y su Chaquespeare para presumir de español culto.

PD: Si tenéis agallas podéis buscar el discurso de Mamen en internet. ¡Advertidos estáis!