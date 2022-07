Cien años del Concurso Nacional de Cante Jondo

Incontables artículos periodísticos aparecidos en la prensa de la época hasta el día de hoy, han ofrecido la más amplia y documentada información sobre el desarrollo de lo acontecido en Granada con ocasión del Concurso de Cante Jondo celebrado en dicha ciudad los días 13 y 14 de junio de 1922. En este 2022 se cumplen pues los cien años de un acontecimiento organizado, según se refleja en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco editado por Cinterco para la Caja de Ahorros de Jerez, debido a la autoría de José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz y la dirección de Juan Pedro Aladro, aparecido en 1988, por Miguel Cerón, Manuel Jofré, Manuel de Falla, Federico García Lorca y Andrés Segovia. Aún cuando en otras publicaciones figuran otros nombres además de los citados. En el libro "Mundo y formas del cante flamenco", escrito por Ricardo Molina y Antonio Mairena, cuya primera edición data de 1963 con reediciones varias, como por ejemplo la aparecida en 2004 a cargo de la Bienal de Flamenco. Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura y dirección de Manuel Copete, figuran además de los promotores citados, Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Oscar Esplá, Adolfo Salazar, Alfonso Reyes y Fernando de los Ríos, firmantes todos ellos de la solicitud elevada al Ayuntamiento granadino y suscrita por el "Centro Artístico" de la ciudad, a fin de que la convocatoria fuera incluida en los festejos del Corpus -que en Granada continúan vigentes-. El documento en cuestión alternaba -según Mairena y Molina reflejan en su libro-, verdad y error en memorables dosis. Verdad: la influencia del cante en la música europea contemporánea. Error: que Granada, según las más serias investigaciones, fuese su cuna. Desde mi humilde opinión creo que el titular dado a la convocatoria debería haber sido redactado de la siguiente manera: Concurso Nacional de Cante Jondo en -y no de-, Granada. Finalmente se materializó el concurso en la Plaza de los Aljibes los referidos 13 y 14 de junio de 1922.

Ahora, pasados cien años de aquella aventura, al ofrecer este público reconocimiento a cuantos lo hicieron posible hemos de destacar que, según todas las informaciones recogidas, los resultados no fueron los deseados: "reorientar la afición y reintegrar el cante a su primitiva pureza no se había logrado". De todas las maneras, la voluntad y el esfuerzo puesto en la empresa no puede restar méritos ni a los convocantes, ni a algunas de las figuras asistentes invitadas: Pastora Pavón "Niña de los Peines" y Manuel Torre, así como don Antonio Chacón como asesor del jurado.

Volviendo a "Mundo y formas del cante flamenco", publicación sobre la que se nos anuncia una próxima revisión -datos aportados por el compañero y gran aficionado Emilio Jiménez Díaz- y, para la que se nos solicita opinión a comentaristas, críticos y aficionados, hemos de destacar la importancia de la misma, su plena vigencia; gracias al ejemplar que se nos invita a releer podemos encontrar datos que son historia: es historia que el premio de honor establecido en las bases, correspondiente al cante por siguiriyas quedara desierto y que el premio por soleares, serranas, polos y cañas fuera repartido entre Diego Bermúdez Cala apodado "Tenazas" y Manuel Ortega Juárez "Manolo Caracol", un niño entonces. El resto de los premios establecidos fueron para Francisco Gálvez "Yerbagüena", José Salazar "Niño de Linares", María Amaya "La Gazpacha" y las niñas gaditanas Concha Sierra, Carmen Salinas y "La Goyita". Los concursantes fueron pocos y de escaso relieve, si se exceptúa a "Manolo Caracol", cuyo destino de cantaor despuntó públicamente entonces.

El concurso, según podemos extraer del tantas veces citado "Mundo y formas del cante flamenco" fue una fiesta para intelectuales, legos la mayoría en materia del cante, aún cuando de entre todos destacaran por su fecunda tangencia con dicho arte Manuel de Falla y Federico García Lorca y, no un verdadero certamen para cantaores.