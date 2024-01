Un inabarcable período de vida; que cien años no los cumple casi nadie - aunque hoy día los alcanza; gracias a los progresos de la medicina y la evidente mejora de la salud pública; un reducido grupo de personas - atestiguan la perdurabilidad de ciertos genios, por razones que se escapan a la comprensión humana y precisamente por eso su proyección en la historia de las ciudades y de los países y aunque en el caso que nos ocupa, no siempre fue así y en lejanas épocas Jerez y su más célebre artista llegaron a protagonizar un relativo alejamiento, que duda cabe que la efemérides que se acaba de conmemorar, con numerosas iniciativas públicas y privadas, ha colocado con justicia el foco en la arrolladora personalidad de nuestra paisana Lola Flores, en su inmensa proyección en la sociedad a través de su innata capacidad para ganarse el respeto y la admiración de quienes tuvieron la fortuna de tratarla y, sobre todo, de verla sobre los escenarios, hace ya años y especialmente de disfrutar de su arte indiscutible para el cante, el baile o la declamación, aunque se dijera de ella que no hacía ni lo uno ni lo otro, pero ahí han quedado para la posteridad muchas de sus actuaciones sobre los escenarios, en el cine o la televisión, medios en los que su sola presencia era garantía de éxito y del fervoroso apoyo de un público entregado.

Hablo del centenario de nuestra sin par Lola Flores, cuyo aniversario como he indicado, Jerez, nuestra ciudad, ha celebrado y sigue festejando con numerosas iniciativas entre las que evidentemente destaca la apertura de su Museo, cuyos contenidos sería bueno enriquecer y mejorar; evitándose así la frustración de sus visitantes; ya que vincular la inauguración de una instalación semejante a un período electoral provoca indefectiblemente, como es el caso, carencias, olvidos y precipitación en la búsqueda y determinación de los objetos que lo sustentan, pero cuya existencia viene a respaldar la mencionada efemérides, lo mismo que lo haría la exhibición de su amplio catálogo de filmes, en alguna sala de la ciudad, o en la sede de alguna Peña, y otras iniciativas semejantes que no soy yo la persona idónea para proponer…

Lo cierto es que rendimos homenaje a una artista, de los pies a la cabeza, que tuve la fortuna de conocer y tratar cuando, con motivo de la Campaña de Navidad de la recordada Radio Popular; actual COPE; logramos que Lola aceptara presidir como Madrina el partido de fútbol Sala entre toreros y artistas, en el Pabellón Polideportivo Ruiz Mateos, iniciativa solidaria y benéfica promovida muchos años por mi compañero Manolo Doña, que llegó a distribuir importantes ayudas entre las entidades y asociaciones jerezanas que trataban de apoyar a los más necesitados y aún muchas persona recuerdan el inolvidable encuentro aquella noche entre Lola y La Paquera, en el hoy día desaparecido Restaurante Venta Antonio, de la carretera de Sanlúcar, en la que nuestra Francisca Méndez le cantó a Lola y esta bailó para la genial cantaora del barrio de San Miguel…

Quien no pudo estar, se perdió sin duda algo mágico de nuestra tierra.