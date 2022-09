Claro que lloramos

HACE unos días Rafa Nadal dijo que el tenis era un deporte de perdedores, donde cada semana o cada torneo gana uno. El resto, empezando por el segundo clasificado, eran perdedores. Con esta reflexión, un campeón como Nadal quiso transmitir que en la vida, el fracaso, perder, caer es lo normal, lo habitual, pero lo que marca la diferencia es la manera en que nos levantamos, nos recuperamos y sobre todo lo que somos capaces de aprender en el camino.

También habló Nadal de ser humilde en la victoria. Porque probablemente, sea en el momento de éxito cuando más ciegos nos volvamos. Cuando ganamos es muy fácil sentirnos invencibles, todopoderosos, dioses, cuando en realidad, si analizamos desde la humildad, podríamos descubrir errores cometidos y muchos aspectos susceptibles de ser pulidos y mejorados. Esa es la diferencia entre el auténtico vencedor y el resto de los mortales.

Con esta doble reflexión, es fácil entender lo visto en la despedida de Roger Federer. El tenista suizo quiso tener a su archienemigo en las pistas como compañero de dobles en su último partido. Las lágrimas de Roger y Rafa transmitieron la emoción del momento. Tantos años de enfrentamientos, tantas finales de Grand Slam, tantos puntos al límite, tantos puntos peleados, tantas victorias y tantas derrotas, tantas alegrías y tantas decepciones, para al final descubrir el sentido final del respeto, de la competitividad sana, bien entendida, incluso la verdadera amistad.

Estos momentos deberían ser ejemplos para cualquier joven deportista. Sea del deporte que sea, deberían crecer con las palabras de Nadal o las imágenes de la despedida de Federer. Ahí se encuentra resumida la esencia de la buena vida. Desgraciadamente, los mensajes que reciben nuestros hijos son diametralmente opuestos a estos que señalo. Buena parte de la culpa la tiene los mensajes que de manera más o menos consciente, enviamos nosotros, padres y madres, a nuestros hijos. Desde endiosarlos en la victoria, a buscarles culpables en la derrota, desde insultar a los árbitros o a criticar a entrenadores, compañeros o rivales.

Dicen que los hombres no deben llorar, que es signo de cobardía y de no sé qué cosas más. Da vergüenza leer algunos comentarios en redes sociales. En cualquier caso, os recomiendo, a quien no lo haya visto, ver llorar juntos a Federer y Nadal, demostrando la grandeza de dos campeones.