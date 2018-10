Cofrades en blanco y negro

El Huerto es una corporación marcada por el fulgor y la elegancia. Cofradía de caché y regusto con un patrimonio oculto para un gran número de cofrades.

El Huerto es el Jueves Santo. No se entiende a esta hermandad sin la mañana del día del Amor Fraterno cuando da gloria ver cómo se enfrentan los primeros rayos del Sol contra la fachada del convento.

Cuánto primor tuvo que poner Vasallo mientras le daba forma. Un grupo de jóvenes cofrades jerezanos quisieron recuperar la archicofradía del Dulce Nombre de Jesús junto a una bellísima imagen de Dolorosa que los dominicos llamaban de la Confortación. Y un ángel a su vera en un conjunto alegórico único en la Semana Santa del mundo. Huerto universal cuando se puso la dulzura del ángel de la Roldana (así lo creemos y juramos a pesar de que se apunte a otra autoría) al lado de la Señora guapa que gira su mirada.

Déjame, Señor que rezas en el Huerto de los Olivos, que hoy recuerde a los ya no están. A esos que Tú miras desde la atalaya de tu prodigioso canasto. Déjame que nombre a cofrades como Benito Asenjo Calderón, Antonio Asenjo Agarrado y a Pepe Luna Gener con quien tanto aprendí de tauromaquia y maestría. Déjame que hoy te susurre al oído, como si del ángel confortador se tratara, que ahí adonde tu mirada alcanza están también los rostros de Juan Romero Palomo. De José María Núñez Pérez y de Paco Cazalla. Todos ellos cofrades de blanco y negro. Y déjame que hoy me acuerde de la altura de tu hijo Pepe Antonio González de la Peña que está lanzándote piropos en ese pregón celestial que no cesa y que no pudo dar en este mundo mortal. Y déjame que me acuerde hoy de Manolito Mesa. Y de su eterna papeleta de sitio que, bien dobladita, llevabas ayer en la roca bajo el cáliz de tu Pasión. Ellos te quisieron más que la Luna a la Tierra. Lejana e inalcanzable. Pero siempre iluminando nuestras noches. Como ellos te iluminaron ayer a Ti por ese sendero de grisantemo. Mientras mirabas a ese cielo jerezano con el que sueñas cada tarde del Jueves Santo.