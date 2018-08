¿Cometer el mismo error?

Hubo un tiempo -muy cercano además- en el que las construcciones de nuevas y vistosas viviendas eran casi automáticas en este país. Una detrás de otra, sin descanso. Era tal la situación, tan irreal como insostenible, que tuvo que explotar por algún lado. Era lógico. Una etapa conocida como el 'boom' inmobiliario, la cual dejó a miles de españoles sumergidos en una gran crisis económica. Fontaneros, electricistas, albañiles... Todo aquello que tenía que ver con la construcción se fue al traste. Y decía que no hace tanto de ello, porque me da la ligera sensación de que nos hemos olvidado pronto de ese gran error. Siempre he pensado que no volveríamos a caer en lo mismo. Aunque, pienso que el ser humano es el único capaz de caer dos veces en la misma piedra y me preocupo. Y es que llevo observando varios meses grandes proyectos de viviendas en la ciudad. Pizzarro, Altillo o San José Obrero. Pisos y casas vistosas, magníficas. Pero, actualmente Jerez tiene 10.123 casas vacías. Y este dato me hace preguntarme algo: ¿Es necesario?