Entre los muchos caldos mentales que se me urden en el caletre, ando rondando la idea absurda de pensar lo impensable. Me explico. Dado que nos envuelve tanta confusión y aturdimiento político, me he empeñado, no sin dolor, en resolver este acertijo de enredos manifiestos e ininteligibilidad obscena que tiene la cosa (res) pública ¿Cómo resolver el caos? Supongo que es una pregunta demasiado existencial para un peatón tan insignificante como yo; pero en ello estoy.

Por todas partes escucho silencios cuando pretendo resolver este conflicto. Por más que exprimo el noticiario ¿quién habla de lo verdaderamente importante?; por lo que no me aclaro en absoluto. Quisiera salir de semejante embrollo legislativo para avanzar en la vida real que nos rodea, y no hay forma. Mis preguntas no tienen respuestas, o quizá sea esa la respuesta de la vida política. Ya digo, pensar lo impensable. Los griegos aconsejaban hacer preguntas para avanzar; aunque no se reciban demasiados datos objetivos que satisfagan. Son las cuestiones de siempre, las de todos ustedes, probablemente la de todos los tiempos, que van situándonos en la misma oscuridad con la que partíamos. Pero así es la política, que no sabes si la luz es claridad o te ciega más aún de lo que estabas. Contradicción, ya se ve. La vida está hecha de inconveniencias, porque la vida termina en la muerte ¿mayor inconveniente? Acaso la vida política se aclare en el más allá. No quiero ponerme trágico. Pero no hay nada que no lleve una proporción de lo contrario: ¿qué cosa hay perfecta que no lleve algo de imperfección; qué alegría no lleva sombra de dolor; en qué fidelidad no asoma una pizca de disimulo? Todo está tocado por la luz y la sombra, mal que nos pese.

Hay que abrazar estas cosas y, si cabe, encontrar consuelo: sopesar y hacer reposar tantas contradicciones que nos acompañan a diario. Será porque la perfección política a la que aspiramos va llena de imperfectos momentos, imperfectos pactos e imperfectos todos. El amor, por ejemplo, que se supone lo más hermoso, anda también lisiado muchos días. Hemos de transitar así, explorando la magia de lo imperfecto, entre luz y oscuridad hasta poder, con mucha compasión, siquiera tantear la libertad que ahora nos tiene tan encadenados. Hay un espacio donde residen las incongruencias, un lugar al que me gustaría acceder para poderlas calmar, o transcender, que es lo mismo, y conocer así el misterio que las forja, desentrañarlas hasta comprender, hasta encontrarles el sentido que tengan, o el sin sentido que nos producen. Misión imposible, supongo. Pero no se puede negar, la política está llena de tensiones, opuestos necesarios, en permanente producción de energía, y derroche al mismo tiempo. Fricción de ideas diversas desde donde fluye tanta luz como apagones tantos. Y aquí estoy yo, intentando aprender a controlar los opuestos.

Está claro, necesito un camino para llegar a saber qué sea, buscar qué ocurre, qué desazón tienen nuestros políticos para tenernos a todos en azogue y resentidos. Quizá, a un hombre vulgar, como yo, no le sea dado saber la fórmula precisa; pero al corazón, tal vez, le llegue un pequeño resplandor del camino oculto, un nano esperma del cielo que ayude, si no a comprender, al menos intuir algo del misterio legislativo que nos tiene tan así. La tormenta va en el corazón, y si se apaciguara un poco, la vida también lo haría. Tanto caos, tanta crisis, tantas contradicciones internas y externas excitan y confunden. Es preciso encontrarles sentido y profundidad, si no queremos que la cotidianidad se pierda en el pozo de la estupidez vital. Ni yo me resigno, ni puede claudicar nadie.

Que alguien explique cómo la Constitución aprueba que se hagan pactos con quienes se la quieren cargar; qué horizonte le queda a la nación cuando se permite que gobiernen quienes quieren destruirla; qué paz podemos tener cuando los violentos son quienes han conseguido más privilegios y prebendas que los pacíficos ciudadanos; qué sociedad nos espera cuando las reglas del juego las imponen los traidores golpistas del derecho y no quienes respetan la legalidad. Si las leyes se empeñan en proteger a quienes las incumplen, qué Tribunal Supremo nos ampara o sostiene. Si las mayorías numéricas dejan de serlo por la aplicación de una injusta y desproporcionada ley D’Hondt, qué posibilidad queda para cambiar la ley electoral. Cuando al vago se le subvenciona y al trabajador se le esquilma, ¿qué puede haber que justifique sensatamente cualquier acción buena? Un mundo al revés nos lleva a la anarquía. Los derechos recaen en quienes incumplen la ley; por el contrario, se empecina en quien la cumple. El derecho a la vivienda se aplica a quien no la tiene. Bien, nada que objetar. Pero al que la tiene, gracias a sus esforzados trabajos o hipotecas, se le desampara en caso de tenerla ocupada por delincuentes. Priva el derecho de quien delinque y se crea un agravio comparativo para quien lleva un senda sacrificada y recta. Los derechos humanos, para quienes los incumplen; mientras al honrado ciudadano de a pie se le persigue en todos los movimientos que hace, y hasta en lo que piensa.

Que los políticos permitan tantas contradicciones no es sino exponente de la perversión social a la que asistimos y frente a la que nos encontramos indefensos y desabrigados. Tolerado el desorden, queda la trifulca. Ya ven, locura del pensamiento, que me confunde y destroza. No me deja descansar. Demasiado bueno somos si no hemos explotado ya. Algo se va friendo.

“La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (Cervantes).