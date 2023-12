Desde hace algunos lustros, la Navidad se me ha convertido en agridulce, querida, pero melancólica, huidiza, en cierto modo. Me entenderán quienes han dejado por el camino a seres queridos. Soy creyente, por lo que, decirlo así, pudiera causar aflicción. Sé, de cabeza, lo que se celebra, tengo claro el acontecimiento histórico que se narra ¡Albricias! ¡Todo un Dios entre nosotros!

Me gustaría volver a ser niño, achicar la mente y ampliar el corazón, como cuando sólo pensaba lo que acontecía y no me importaba sino el instante. Huelo el característico aroma de la lumbre del hogar, las carcajadas limpias de mi padre o las bromas de una madre contenta pintándome la cara con la harina de las rosquillas recién fritas. Dicen que el olor tiene la mejor memoria. En estas fechas se me afina la pituitaria. El aire me trasporta a ese lugar íntimo de sensaciones indescriptibles. Una casa llena de animales que participaban del ámbito familiar y, mi perro, Yoni, dándome con su patita en la pierna para que le diera de mi plato. ¡El perro tiene su comida! -indefectible aviso que cortaba mi dadivosidad; si bien, yo era, entonces, más fiel al perro que a cualquier otro dictado.

La Navidad me acontece en esos términos sencillos, sin el embadurnamiento posterior de las palabras. No tengo más adornos que lo que respiré, ni más remembranza que el latido del corazón. Podría tener la tentación de escribir muchas fantasías; sería un enredo. Todo era sencillo, muy natural, casi imperceptible, pero verdadero.

La Navidad es tierna y sentimental, pero también dura y molesta. Aquel entonces, que me invade, carecía de retórica dulzona, de meriñaques y cursilerías. No digo que no tuviera alguna, pero quedaban sólo plasmadas en el ‘blanco españa’ que adornaban los cristales del comedor, algún colgante de espumillón, y pare usted de contar. Comparado con el folklore de pacotilla en que las hemos convertido, en modo alguno. Las hemos pintado de vena poética intragable y bruñido de cierta religiosidad pasajera, y si te he visto no me acuerdo. Alguna obra de caridad a un pobre. Pretexto suficiente que justifique el año.

No quisiera cargarme el sentimiento, pero ¿no habremos saboteado el verdadero sentido de lo que se celebra? o ¿sólo repaso de tintorería para el traje cristiano? La rica Navidad ha empobrecido a la verdadera ¡qué contradicción! Se necesita volver a la sencillez de las tres líneas que describe el Evangelio: ‘Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada’ (Lc 2,6-7) Hemos roto la sencillez. Escuchad bien lo que ahí se dice, oíd en la callada noche lo que ahí se narra. No rompáis el elocuente silencio de esta verdad con ruido innecesario, con alegría falsa o con evasiones hipócritas. Lo digo a todos, me lo digo a mí mismo, que ando muchas veces por el alero de la insensatez, por el lado oscuro de mis luces artificiales ¡Qué inútil sería la Navidad! Es una oportunidad para llamar a la nueva posada que él regenta. Seguro estoy de que se abrirán las puertas, que no nos dejará en la calle del desabrigo, ‘llamad y se os abrirá’.

Estamos demasiado parapetados en el egoísmo, demasiados yoes, carentes del tú, del otro que pueda llevarnos a nacer de nuevo y a vivir de nuevo la otra Navidad. Después de todo no somos tan malos, no echamos fuera al niño y a su madre; ya sabemos la historia y somos más diplomáticos, más exquisitos: diluimos la Navidad, la inutilizamos y así resulta más inocua, no sea que su luz moleste los rincones escondidos de nuestras intencionadas cegueras. Preferimos farolillos ‘Ximénez’, luces de Vigo y Nueva York, falsas luces que alumbran la manejable tiniebla de la piel. ‘Una luz brilla en la tiniebla’ (Jn 1,5).

Es preciso vivir la Navidad, cueste lo que cueste, o nos jugamos la esencia cristiana. Hay que poner alegría porque Dios piensa en el hombre con amor, baja hasta el hombre, se hace hombre, camina con nosotros y comparte penas, miserias y angustias. No podemos tratarle como a un intruso con las ridículas alegrías pasteleras. Está en nosotros convertirnos a la luz y en luz, sencillamente no dándole la espalda a la alegría auténtica que siempre aparece más allá de los regalos de quincalla efervescente. Qué bello sería que nos convirtiéramos en la alegría de la Navidad, justamente ahora en que abundan los gruñones de la política, justamente ahora en que nadie reconoce el don más grande que los cielos otorgaron a la humanidad: Dios mismo hecho regalo.

Lo reitero: volvamos a la sencillez de las tres líneas, y que la Navidad mastodóntica y mecanizada quede en el limitado tiempo de las ofertas comerciales del Black Friday. Está en nosotros recuperar la Navidad auténtica, su sentido, de cuya pobreza saldríamos enriquecidos, de cuya sencillez saldríamos mejor engalanados. Llevaríamos en el alma la infinita alegría de ser mejores cristianos. Todavía es posible convertir la Navidad en verdadera.