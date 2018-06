Córdoba nos cogió delantera

Pero no nos tenemos que resignar. Hay que reconocer que la 'Noche Blanca del Flamenco' que organiza la capital de la Mezquita es una absoluta maravilla. El arte 'jondo' se apodera de la ciudad y todo fluye en torno a las guitarras y las voces desgarradas por los más diferentes palos. Córdoba nos ha cogido delantera pero, queramos o no, hay doscientos kilómetros de distancia de por medio y bien que en Jerez, cuna de este arte ancestral, podríamos ponernos las pilas y hacer algo por el estilo. ¿Copiar? Pues mire usted, sí. Lo malo, ya se sabe, es copiar aquello que se tiene certeza de que no funciona. Hay marcos excelentes, historia, piedra vieja, parques, plazas recoletas y, sobre todo, artistas de una calidad indomable. Sería hasta una oportunidad para que las peñas ofrecieran sus espectáculos fuera de esas cuatro paredes en las que fomentan este arte. Tíldenme de loco si lo desean, pero la idea es buena y exportable. Creo que todos nos deberíamos animar.