Cuestión de educación

Que la basura abunda en esta ciudad es un hecho. Que gran parte de culpa la tenemos nosotros, los ciudadanos, también. Ya basta de culpar únicamente a los servicios de limpieza o al Ayuntamiento de la basura de esta ciudad. Esto no quiere decir que no tengan culpa, que también. Ni unos, ni otros. Los dos. Nosotros por ensuciar más de lo que deberíamos y el gobierno municipal por no invertir más en limpieza, que bastante falta hace. Es habitual ver a cualquier persona tirar al suelo cualquier tipo de envase o papel. Y esto no es culpa del gobierno de turno. Dejemos de echar balones fuera. Quizás, en lugar de pedir más inversión en limpieza, deberíamos insistir más en invertir en materia de educación, que es el principal causante de la mayoría de nuestros problemas. Campañas de concienciación en cada colegio, desde las edades más tempranas, por ejemplo. Los niños crecerían con una idea clara: no ensuciar. A partir de ese momento, cuando todos estemos concienciados en que el papel va a la papelera o al bolsillo en lugar de al suelo, podremos criticar la mala gestión en la limpieza de Jerez.