Democracia en entredicho

'vinieron los sarracenos y nos molieron a palos; que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos'. Mientras tanto aquí seguimos jugando al buenismo internacional, cuando, sin darnos cuenta, cambiamos identidad por globalismo (ya en declive) y, confundiendo el tocino con la velocidad, claudicamos a un universalismo incoloro, renunciando a cuanto nos es propio y característico. El modo en que los valores democráticos se resignan a la integración de quienes no los aceptan, o sencillamente los desprecian sin pudor, es de traca malaca. La democracia, mal entendida, permite que se aprovechen de ella quienes profesan valores diferentes y hasta contrarios. ¿Qué pinta en el Parlamento español un antiparlamentario? ¿Somos tontos de posadera? ¿Qué hace un anti-constitucionalista aprovechándose de los beneficios de la Constitución? Es como hacer Obispo de la Iglesia Católica a un budista, con todos mis respetos. Me siento un español burlado cuando el parque zoológico independentista se lleva, a la remanguillé, parte del presupuesto que los forzados ciudadanos nacionales pagan religiosa y laicamente al Estado ¿Es de recibo aguantar semejante afrenta? Lo permite la democracia, que, según dicen, es el mejor sistema político existente. Si los antepasados griegos levantaran la cabeza, volverían a la madre tierra que los parió. Es cierto que las diferencias eran muchas con respecto a la nuestra, pero también tenían algunas cositas en común que permanecían inalterables.

Hoy la Asamblea, Ekklesía, algo así como el poder legislativo parlamentario, más es un queso de groullers que una representación real del pueblo soberano; el consejo de ministros, la Boule, se parece a la reunión de los quinientos atenienses como el gato al rododendro; del consejo judicial, que los griegos llamaban Dikastería, mejor me callo, no vaya a ser que apliquen a mi persona la venganza que tuvo que soportar D. Pedro Pacheco cuando dijo aquello de que era un cachondeo (profeta avalado por los inapelables hechos acaecidos). Ya hemos visto hasta dónde llega la separación de los tres pilares democráticos existentes ¡Chitón! Y sigo. Hace más de doscientos años que Alexis de Tocqueville escribió un sustancioso tratado sobre las ventajas e inconvenientes que la democracia toleraba. Se adelantó a su tiempo, sin duda; y es ahora, al parecer, cuando más caso le hacen; como ocurre comúnmente con todos los clásicos que en el mundo han sido. Señala el francés que, si la democracia funciona mal, termina siendo despótica, sobre todo cuando se obsesiona con la igualdad y se olvida, por su propia manipulación, de la libertad. Algo de esto vamos experimentando en el hodierno acontecer. Cuando igualdad y libertad se desequilibran se llega, por días fastos o nefastos, al totalitarismo rampante llegando a la radicalidad total en todo. Estamos, en estos momentos, por ejemplo, llegando a uno de esos desequilibrios, aludidos por el gabacho, en que la libertad importa poco y casi todo se justifica en el nombre de una igualdad ficticia. Es tal la obsesión democrática por la igualdad bajuna, que, los gobernantes, con tal de que no se exalte a personajes destacados en algún monumento (que hay que demoler), que provocaría un entusiasmo por el individuo; se prefiere denominar a las nuevas rotondas o calles o plazas con conceptos abstractos e ideológicos con tal de destrozar cualquier alabanza a héroe alguno, verbi gratia, Plaza de la Constitución, Donantes de sangre, Voluntariado democrático, Plaza de la paz, Parque tecnológico o parecidos. Se trata de no salirse de la regla igualitaria, que supondría reconocer la aristocrática acción de cualquier ciudadano sobresaliente. Es más fácil manejar al pueblo por la idea igualitaria que por la libertad, porque todos sabemos que la libertad no es algo conseguido nunca. Le pasa como al amor, que, vislumbrando continuamente, siempre comienza, y tiene más que ver con los sentimientos que con las leyes. Sencillamente porque la libertad está más allá de las leyes y la igualdad lleva más fácilmente a la engañifla populista. De sobra sabemos que la libertad absoluta no existe, y si existiera nos llevaría a la anarquía; ello no es óbice a que ahora se tape todo, por miedo a la libertad, bajo el paraguas de una igualdad esclavizante y perniciosa. Lo dicho, Alexis de Tocqueville lleva razón cuando ve el gran problema intrínseco que lleva la democracia cuando se desequilibran libertad e igualdad.

Hoy la democracia nos ha llevado a una inestabilidad incuestionable, y, por consiguiente, a una degeneración legal en la que churras, merinas, capos y capones han intercambiado rediles, sillas, escaños y mancebías hasta la degeneración de principios y valores que suponíamos democráticos e inalterables. ¿No va siendo hora de que el sistema electoral democrático, que tantos beneficios ha reportado a los grandes partidos nacionales, sea reformado para beneficio de la igualdad y la libertad de todos -as -es?