Desahogaderos

Tuve en la escuela un sabio maestro, que así que nos poníamos irresistibles en clase, sin que mediara toque reglamentario alguno de recreo, nos vertía -decía él- por el albollón del aula, para que nos desfogásemos al aire libre. De ahí que, al patio del colegio, él, siempre tan original, le denominase desbravadero. Porque a todo cuerpo le hace falta siempre, según cómo y en qué momento, un desahogadero y la junta de dilatación precisa para el amortiguamiento de frescuras y ardores. Y es en este requerimiento, tan necesario, en el que se me está anegando últimamente el pensamiento, dado el cúmulo de circunstancias políticas, económicas y anímicas que estamos resistiendo los pacíficos, hasta ahora, sufridores-ciudadanos españoles, por parte de quienes supuestamente nos desgobiernan.

De igual manera que a un gato no se le puede acosar en una habitación cerrada, porque, por su natural instinto defensivo, se nos tiraría a los ojos; otro tanto ocurrirá con las personas, que, viéndose en permanente instigación de acoso y derribo, alcanzarían a despertar el Gerión ancestral, o el genotipo de bravura hispana, que, con furia irreflexiva, fieramente humana, embestiría a todo cuanto se le pusiera por delante. Es por ello que se haga necesario una gatera por donde escapar en caso de acorralamiento, como ha lugar y es caso. Hemos tenido que vender el coche para comprar gasolina; el calentador de cisco a un tris de volver a la estufa camilla del salón, con brasero de picón y badil, con aroma de alhucema, por supuesto; las bolsas de agua caliente, forradas con fieltro de la abuela, que dormían en el baúl de los recuerdos de la actual Karina, serán tan utilizadas ahora, como lo eran en la tecnocracia política de otra época. Todo un éxito.

La economía de la autogestión y huerto familiar, que antaño quitara tanta hambre, hoy sería impracticable, porque, la España vaciada y el sector primario, que pudieran ofrecer tal remedio, dependen ahora del trasiego y el precio de un combustible que arruina a los nuevos arrieros-transportistas, que, no pudiéndose sostener ni ellos mismos, pararán, de cuando en vez, (porque ésta no será la última) el rodar de sus carromatos. El 'subvencionalismo' llegará hasta donde llegue, y no puede ser mucho, porque ha de dejar de serlo, a fortiori, por causa de una deuda externa que hemos de asumir, si o si, antes que lo imaginemos, los paganos de siempre, que somos los 'currelantes' de ahora. Afortunadamente, y gracias a la sensibilidad hermafrodita de cuantos nos presupuestan los recursos limitadísimos de la nación, los jóvenes podrán disfrutar de un avance cultural hedónico, hasta ahora inimaginable, con la subvención que percibirán para el disfrute del cine goyesco y el teatro vanguardista. Todo un logro hecho realidad, gracias a no sé qué 'ministre' de tantos que abundan en el organigrama ministerial. Hago un paréntesis (no sé qué ruta habrán tomado las ayudas a los damnificados del volcán de la Palma, si la de Colón o Elcano).

Hablaba yo antes de la escuela; esa es otra. Apto y no apto. Eso es todo. Las calificaciones numéricas de los excelentes podrían dañar la autoestima de los menos dotados, o más vagos, por lo que todo tendrá, desde ahora, una tábula rasa inmedible e incalificable. Será un mundo idílico y fraterno, un colegio de canciones proletarias de alumnos y alumnas del mundo unidos y unidas levantades: 'laralaralarita, todos unidos de la manita'. ¡Qué hermoso ideal del pamplinario sistema educativo! Ítem más, se impartirá la brillante historia de España ceñida a páginas, ideológicamente seleccionadas, desde 1812. Sin duda recopilarán los históricos y brillantes almuerzos sindicales, pactos de moluscos y crustáceos, que tanto contribuyeron al sector de la pesca, o al, no menos importante, sector porcino, que también tuvo su parte de jota bellotera en las mensas de los ilustres representantes de los trabajadores, hoy representantes del silencio cartujano.

No puedo olvidar a quienes, con sus ahorros, después de años de fatiguitas y resignaciones, tuvieron la oportunidad de invertir en una segunda vivienda de asueto (porque sí, y porque les dio la real gana), y, hoy, por mor de un humanismo, mal entendido por parte del Estado, y una justicia garantista e injusta, son obviados en su legítimo derecho de defensa ante los 'okupas', que, con burla dantesca y desvergüenza, ponen en evidencia la absoluta desprotección a la que se ven postrados. ¿Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? Después de tantos años cotizando, y los doce trabajos de Hércules concluidos, no te queda sino la opción de comer, la retención sobre la misma pensión y el ineludible derecho a callar, que se disimula, cada cuatro años, con un manejable voto del Señor Cayo.

Sr. presidente, las gónadas de los ciudadanos se pueden abultar, y es, entonces, cuando, por no preverlo, echaremos en falta un desinflado social, con tal de no llegar, de sopetón, al apretón y, luego, al sumidero. Con todos mis respetos a su señoría. Que haga usted mucho bien, y no reciba menos.