El día 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos y por ende celebramos el de los trabajadores de los mismos, los archiveros. Ciencia y oficio que desde tiempo inmemorial conservan la memoria de las civilizaciones. Cual recordatorio, símbolo o escapulario los archiveros conocemos metodologías, técnicas y maestrías que repliegan los malos augurios, soliviantan los temores y resquebrajan los sesudos cerebros de nuestros queridos investigadores. Nos dedicamos a organizar los documentos para que sean accesibles, mental y físicamente.

Reanimamos y exorcizamos a los documentos para que se conviertan en arietes del saber, conformadores de futuros y responsables del buen devenir de la humanidad, pues sin memoria no hay inteligencia ni pervive la persona. Estamos en tiempos de desmemoria, en tiempos de falsarios e irreverentes con la realidad y el derecho. En esto estamos y defendemos los oficiales, maestros o aprendices de los archivos, en que se vea el pasado no como parangón y acatamiento, sino como base, sustento y maná del saber para construir un futuro mejor. Como dijo alguien “No todo está en los libros, sino en los Archivos”. No le quito razón y lo apoyo pues, si los archivos son la memoria, es esta memoria la resolución y existencia del humano. Conservar nuestros archivos es poder y tener la posibilidad de reinterpretar pasados y vislumbrar futuros.

Por todo ello reclamo que el oficio sea reconocido y reconocible, esto significa una mayor cantidad de archiveras y archiveros en las instituciones públicas y privadas, y donde no haya que los y las haya. Y es que no podemos permitirnos la desmemoria, ni la falta de patrimonio documental, añadiendo un tipo de archivo olvidado y presente, el oral, el de nuestros mayores actuales y pasados, que son baluarte de todo y cuanto somos, de nuestras madres y abuelas que con su trabajo y dedicación construyeron este presente y doblegarán los malos augurios del futuro.