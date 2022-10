Dios los cría

HACE unas semanas el árbitro (juez) alemán Deniz Aytekin, que pitó la vuelta en el Camp Nou de la eliminatoria de Champions en la temporada 2016/17 entre el Barça y el PSG (4-0 en la ida), que terminó 6-1 a favor de los blaugranas, reconoció múltiples errores que perjudicaron al PSG de Unai Emery que acabaron con su eliminación.

Aytekin reconoce en una entrevista a Canal Plus entre otras cosas: “No quise admitir, aunque lo pensara, que el equipo arbitral se había equivocado aquella noche”, añadiendo que “hoy en día, cinco años después, puedo decirlo y quizá una vez retirad, es más fácil decir que somos humanos y también nos equivocamos” para finalmente reconocer que mintió a Emery al ser cuestionado por una decisión del árbitro asistente. “Los árbitros tenemos que apoyarnos entre nosotros, así que le mentí”.

Luego existen esas personas caraduras que no reconocen los errores cometidos (muchos de ellos fruto de la corrupción y no del fallo humano) e incluso derivan la culpa a la gente que tienen por debajo. Tal es el caso de Gamal Al Ghandour, árbitro (juez) que dirigió el España-Corea en el Mundial de 2002 que acabó con la eliminación en dicho partido de cuartos de la selección española de José Antonio Camacho. El egipcio, años después, seguía pregonando su inocencia. “Durante 15 años me he intentado explicar por qué los españoles están cabreados conmigo”, aunque prefirió tirar la mierda hacia abajo. “Los errores de mis asistentes no deben computarse a mi actuación”.

Mirando la impunidad, la tranquilidad y el convencimiento con la que estos personaje se atreven a hablar de lo acaecido, años después, ya retirados, se me viene a la cabeza la figura jurídica que tanto aman nuestros políticos: la prescripción de los hechos. La prescripción de un delito consiste en la extinción de la responsabilidad penal por un acto delictivo tras un periodo de tiempo.

Lo cierto es que la mayoría de nuestros políticos corruptos (bueno, ‘no corruptos’ por prescripción del delito) son más del estilo del árbitro (juez) egipcio que del árbitro (juez) alemán. Es decir, aún jubilados defenderán su inocencia y, por supuesto, seguirán manteniendo que la culpa fue del técnico que le puso el papel a la firma. Así que no pensemos que existirá ningún arrebato de reconocimiento de culpa en ninguno de nuestros políticos y políticas, menos aún si están en activo. Además los jueces (árbitros) del Supremo para algo los han absuelto por prescripción del delito. ¿Qué más vamos a exigir los votantes? ¡Vamos, por dios!