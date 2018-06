Hay especialistas en el doble rasero. Son expertos que proclaman las excelencias de sus ideas y usos así como la ira contra quienes no las comparten de forma magistral. Es algo que deberíamos hacernos ver. Que las bicicletas son un medio de transporte maravilloso nadie lo duda, pero no pueden echar a los peatones de las aceras (¡no ose usted caminar por el carril bici!); matar a alguien por su orientación sexual es sencillamente abominable (¡pero no se le vaya a ocurrir criticar al progre de turno que Irán lo haga!); tener una mascota es algo maravilloso y recomendable (¡jamás sopese llamar la atención a quien tenga al perrito suelto en plena terraza corriéndote entre las piernas!)... Jamás hagas con el prójimo lo que no desearías que él hiciera contigo. No puede ser más simple, ni más sabio, ni más antiguo el mensaje. Pues bien, me parece que jamás ha pasado de vigencia, que no ha caducado. La convivencia y el respeto, ideas aparte, son algunos de los pilares de la sociedad, aunque haya quienes se hagan los olvidadizos.