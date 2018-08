Ejemplo de clara dejadez

Cada vez que paso por la cima de la cuesta de la calle Puerto y veo en esa esquina de la Alameda Vieja el merendero que el Ayuntamiento instalara allí no puedo menos que convencerme de que se trata de uno de los más perfectos monumentos que hay a la dejadez en esta ciudad. Y hay que reconocer que la idea del gobierno de Pilar Sánchez fue buena, pero las buenas ideas necesitan de acciones y eso ha sido precisamente lo que ha faltado tanto en éste como en tantos otros asuntos. No le queda ni un cristal sano, todos fueron rotos por el vandalismo. Usted puede pensar que contra eso no se puede hacer nada, pero no es así. Hace años un responsable de Urbanismo me aseguró que cada vez que inauguraban un parque estaban especialmente atentos a los actos vandálicos que padecían los árboles recién plantados. "Si cuando los gamberros tiran uno lo reponemos de inmediato, el nuevo sobrevive". Esa continuidad en las acciones es lo que ha faltado en Jerez desde hace años. Ciertamente el vandalismo no sólo se combate con educación, también con acciones que dejen claro a los gamberros que no pueden ni van a ganar la 'batalla'.