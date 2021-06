Electricidad y derechos de contaminación

El precio del kilovatio generado en las centrales térmicas se ve afectado por el del gas y el petróleo. A las hidroeléctricas, nucleares y renovables debería traerles sin cuidado, pero les importa, y mucho, porque el precio de toda la electricidad se determina en función del coste de la más cara de producir, que es precisamente la de las centrales térmicas.

Puesto que no se puede distinguir el kilovatio consumido por su procedencia, parece razonable que el precio sea el mismo para todos. Como además se trata de un mercado regulado (el precio lo fija el Gobierno), hay que garantizar la viabilidad económica de las térmicas (aportan el 10% de la producción), porque con las otras no hay suficiente. El problema es que casi todas pertenecen a las mismas empresas, que nos cobran el kilovatio, tanto el caro como el barato, como si todos fueran caros, con el consentimiento del regulador y la irritación de los consumidores. Para las eléctricas son "beneficios caídos del cielo", provocados por el deficiente sistema tarifario.

Pero todo lo anterior no es más que la tercera parte del precio final. El resto son peajes que, por diferentes conceptos, recaen sobre los hogares y las empresas. Entre ellos, el 26% de impuestos (no solo el 21% de IVA), compensaciones a Baleares y Canarias, moratoria nuclear o el famoso e incomprensible déficit de tarifa. En medio de este maremágnum, la única pieza que podría haber funcionado con sensatez era el mercado de derechos de emisión, aunque finalmente también las decisiones erróneas acabaron por estropearlo.

En este mercado se negocian permisos de contaminación previamente autorizados por los gobiernos, en coherencia con la estrategia contra el cambio climático. El español se integra en el europeo, que es el mayor del mundo, y funciona desde 2005. Entre sus virtudes está que incentiva a los grandes contaminadores a invertir en descontaminación. Si una empresa quiere aumentar su producción y, por tanto, sus emisiones contaminantes, deberá adquirir los permisos correspondientes de quienes reduzcan su producción o sus emisiones. El gran chollo fue que el primer reparto se hizo a coste cero y que las centrales no contaminantes (hidroeléctricas y nucleares) también recibieron su parte. Las empresas propietarias de la mayoría de las centrales de uno y otro tipo encontraron otra fuente de "beneficios caídos del cielo".