Elogio a las mujeres jerezanas

La celebración del llamado 'Dia de la Mujer', el pasado miércoles de esta misma semana, me da pie para dedicarle a ellas, no solo como padre y abuelo de un buen grupo de féminas sino como convencido defensor del papel que las mujeres desempeñan en la sociedad; aún viniendo de una ápoca en que prevalecía siempre y eso nos enseñaron la figura y el papel del hombre y la urgente necesidad de que por parte de esta se prosigan los pasos para alcanzar la igualdad entre las personas de ambos sexos, simplemente por justicia y para erradicar de una vez por todas las secuelas de una educación en la que primaba siempre el papel del varón sobre la mujer; por supuesto la errónea educación que le asignaba y sin pararse a reflexionar el por qué, las tareas domésticas de la casa y los puestos secundarios y el salario inferior en cualquier actividad colectiva o pública, pues así siempre se hizo no por maldad sino por mera costumbre, hasta tal punto que esa era, habitual y mayoritariamente la enseñanza de madres a hijas, fuera el que fuera el estatus social de la familia, su pertenencia a cualquiera sector de la actividad profesional o sus niveles de formación, ya que esto - aunque incomprensible contemplado desde la actual perspectiva - fue así y así continuó, casi hasta nuestros días…

Por eso y no con agresividad sino con razones; no con el enfrentamiento que propicia con su actitud excluyente del varón y del sistema que ellas han bautizado como patriarcal - ignorando que sobre ese principio se edificó nuestra civilización - es necesario avanzar en la recuperación plena del papel que a la mujer le corresponde, sin duda, no para - como ahora tanto nos dicen - 'visibilizarla'; que vaya un palabro; sino para situarla de pleno derecho y de manera habitual en su auténtico papel en nuestra sociedad. Y ahí está como muestra la mujer jerezana, la que cada día atiende sin alardes las tareas de su hogar que nunca consideró un castigo; como por el contrario están los hombres que ni saben ni asumen tareas domésticas a los que así educaron desde niños y junto a ellos también hoy día, los llamados 'cocinillas' como las que enseñan en los Colegios e Institutos, se afanan en atender a sus pacientes, en hospitales o centros de salud, en la empresa o la cátedra y las jóvenes agricultoras, que también existen y enamoradas del cultivo de la tierra al que igualmente se han ido incorporando, algo que antaño se consideraba trabajo para hombres…

Si, nuestras mujeres, no sea dicho con sentido de posesión sino como el deseo de que compartan con los varones lo que es el quehacer del conjunto de la sociedad; de una sociedad igualitaria y justa a la que diariamente aportan su valiosa contribución en la abogacía, los comercios, los mercados, la creación artística, la judicatura y la política; en cualquiera de los trabajos y actividades existentes o ejerciendo el fundamental papel de transmitir su experiencia y conocimientos desde el noble y entrañable papel de las abuelas…

Y así podríamos continuar en esa extensa relación del esencial papel que desempeñan y les corresponde, para el que no es necesario, aunque en algún pasado momento lo fuera, fijar cuotas paritarias como acaba de anunciar al gobierno y listas cerradas, que obligan a uno a preguntarse si contamos con número suficiente de mujeres para completar, por ejemplo, una candidatura a un Ayuntamiento, al nuestro sin ir más lejos o porque no se puede concurrir con ella a las elecciones y hay que presentar una lista con la mitad de hombres y la otra de mujeres.

¿Así se las defiende según algunos partidos?

Pues vaya una manera de apoyarlas y tratar de recuperar el tiempo perdido…