Enamorado de sus calles, de sus encantos, de sus rincones y detalles, la ciudad donde hay más iglesias y cada vez menos santos, metrópolis sin mar pero llena de sirenas y sus cantos.

No eres de aquí si no has ido a ver a Buba, si no sabes dónde está Rianal o el muñeco Michelin, si no sabes quién es nuestra amiga del Gallo Azul, si nunca cantaste gol en Chapín, si de niño no fuiste a Juvelandia, si no sabes qué iban a construir en lugar de Área sur.

Y es que no eres de aquí si no has paseado por la Calle Larga, si no te has sentado en la Alameda del Banco, si no saboreaste el buen vino entre bodegas y tabancos, si no has ido un domingo al rastro, a buscar reliquias o llevarte algún trasto, si no sabes qué es perderse en sus bares, o lo que era Álvarez, el paraíso de los niños y el infierno de sus padres, si no fuiste a ver El Rey León al Delicias, al Jerezano o a mi particular teatro de los sueños, el Cine Lealas.

No eres de aquí si el incienso no te evoca a marzo, a olor a cera y pies descalzos, a pasos y carros con chucherías, a escuchar una saeta por la Calle Tornería. Tradiciones que son parte del arte que rebosa este lugar, donde las penas por bulerías se suelen curar.

Porque no eres de aquí si no sabes que el flamenco es el himno municipal, el sino de muchos y el placer de casi todos, nuestra atracción principal, nuestra seña de identidad. No le hables a Lola de solfeo, si el Capullo ya cantaba en el recreo, no le intentes enseñar pasos de baile a La Paquera, no le des lecciones de palmas a Moneo.

No eres de aquí si no probaste el rabo de toro, unas tagarninas esparragadas, cazón en adobo, una buena carrillada, desayunaste un mixto lobo o un mollete con manteca colorada.

No eres de aquí si no hiciste botellón en los arquitos, si no desayunaste churros el 1 de enero en La Vega, o fuiste a McDonald's de madrugada a calmar tu resaca. Todas las noches parecen iguales pero todas son distintas, es como confundir la caseta de La Vaca a Lunares con la de Los Chupatintas.

Y es que no eres de aquí si no estás enamorado de la feria, donde si pasas del rebujito a la media de fino, es que la cosa se pone seria. Ese olor a albero, el sol de mayo, mis ganas de veros, coches de caballos, peinetas y volantes, el alumbrado y sus colores, esas mujeres vendiendo flores, noches de aciertos y fallos, sentir la música en los pulmones, llegar a casa y tirar los zapatos, comerte una papa asá sentado en la acera, sentir bailando que la vida es un rato. Feria, es imposible que no te quiera.

No se puede ser de aquí si la Navidad no es tu época favorita. Ese centro pintado de alegría en cada esquina, esa magia que resuena entre panderetas y zambombas, villancicos que son la banda sonora de un diciembre que nunca termina, esa cabalgata que todos disfrutamos como niños chicos, bajo una lluvia de caramelos y golosinas.

Porque todos somos lo que tú eres, aunque pueda haber ciudades más bonitas, con más historia, con más oportunidades, con más memoria. A los de aquí eso no nos importa, porque solo vivimos una vez pero tú eres inmortal.

Porque estoy enamorado de tu vida y tu bandera, me voy y ya quiero volverte a ver, a ti y a cada rincón de tu frontera. Y es que no eres de aquí, si no te enamoraste de Jerez.