Enfermedades y enfermos

Dicen los entendidos, los de verdad, los que saben, no los enterados estultos que sólo pontifican de oídas y en alto para que sus postulados equivocados resalten, que no existen enfermedades, que lo que realmente hay son enfermos. Esta verdad se constata con la dichosa enfermedad de moda que tenemos encima y nos acogota y hasta nos mata. Increíblemente tanto ha matado que la cifra es, ya, de más de un millón de muertos en todo el mundo. Aquel virus maligno que empezó en China y que hasta aquí no iba a llegar - tampoco a otros sitios del mundo - según los excelsos lumbreras que son esos científicos televisivos puestos por el Gobierno y que tuvieron la osadía de decir que si llegaba sería como una gripe que se curaba con calditos y "vivaporú"; pues aquel virus se ha llevado, ya, por delante a más de un millón de muertos, la cifre terrible de Dámaso Alonso en su magnífico "Hijos de la Ira". Una tragedia universal y que, todavía, hay descerebrados que van a lo suyo sin guardar las estrictas medidas sanitarias. Pues eso de que no hay enfermedades, sino enfermos , es la pura verdad. Conozco a muchos, algunos deportistas fuertes como el acero, que se han ido, sin estar nunca enfermos y otros que se han quedado pero con secuelas de pronóstico incierto. Sin embargo otros, están ahí, después de tres días en el hospital y, ya en su alba casa, dispuesto a seguir diciendo tonterías y a asustar con su trágica dialéctica de poderoso equivocado. No hay enfermedades, hay enfermos; algunos muy enfermos aunque hayan superado en poco tiempo el mal. A ver si a este ilustre enfermo le pasa como al otro, de parecidas sinrazones, que decía que la enfermedad no era nada hasta que le tocó a él. Por eso, aunque sea en nombre de los más del millón de muertos, pongamos un poco de cordura que el mal acecha a todos.