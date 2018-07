Enseñarreligión

N O puedo menos que asombrarme ante quienes ponen el grito en el cielo en todo lo que concierne a la enseñanza de la religión en los centros educativos. Convengo con ellos que al igual que la fe y la devoción son libres no es menos cierto que la religión juega un papel fundamental en nuestra vida diaria y, por tanto, debe ser estudiada, analizada e incluso desmenuzada. Me imagino al más agnóstico o más ateo de nuestros lectores llevándose ahora mismo las manos a la cabeza. Más valdría que las bajara porque la actualidad viene marcada por muchos hechos relacionados con la religión. El yihadismo, es decir la guerra santa, sin ir más lejos, se ha cobrado millones de víctimas en todo el mundo. Todo ello merece ser estudiado. Los jóvenes merecen y necesitan esta información para hacer frente a la vida. No me refiero a una religión determinada. Ni mucho menos. Deben tener acceso a toda la información. Después no deben ni elegir. Con que sepan ya es bastante. Árabes contra judíos, cristianos contra islamistas, sunitas contra... ¡Y alguno dice que no hay que estudiar!