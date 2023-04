'La Entrega' pide paso, sin demora

Dicen que para muestra, basta un botón así que no pidan mas a los cofrades de Guadalcacín; esa pedanía o entidad - que vaya usted a saber cómo denominan los políticos actuales a lo que se fundó y siempre fue un poblado de Colonización -; que demuestren su preparación y capacidad, su interés y determinación para integrarse en la ya extensa nómina de Cofradías de la Semana Santa de Jerez, algo que sin duda han evidenciado ya dos años seguidos, con espíritu encomiable, con un esfuerzo titánico y sobre todo con una cuidada preparación, en todos los órdenes, de la logística necesaria para realizar con absoluta normalidad un recorrido tan largo en la distancia y en su duración, que no solo pone a prueba la resistencia física sino la voluntad de llevarlo a cabo…

Pero por dos años consecutivos ellos, la admirable Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, lo han llevado a cabo, recibiendo en su llegada al casco urbano de Jerez, que es tanto como decir su ciudad, lo que no pocos ponían en duda e incluso insisten todavía algunos en hacerlo, aunque haya sido mayoritaria y plenamente ratificado por los jerezanos, brindándoles el pasado año y el actual una multitudinaria y cálida bienvenida, ante San Juan de Letrán y San Marcos lo que evidentemente se han ganado por su coraje, por su esfuerzo y por el rigor y brillantez de su cortejo cofrade…

Por eso y aunque ciertas normas lo condicionen; algo en lo que no se ha sido muy rigurosos en el caso de las numerosas cofradías nacidas en casi todos los barrios y que ha llevado a la Semana Santa jerezana a un crecimiento exponencial, de unos años a esta parte; que se habría evitado intentando al menos incorporar algunas de estas advocaciones e iniciativas en antiguas Hermandades ya existentes en templos y parroquias del llamado centro urbano, lo que está claro es que a la Hermandad de la Entrega, del núcleo urbano de Guadalcacín, no se le puede retrasar por mas tiempo su incorporación plena a la citada nómina de nuestra Semana Santa lo que , cómo ya queda dicho, se ha ganado con todo derecho y para lo que a pesar de la distancia, por su emplazamiento con respecto al resto de la ciudad y por las vías que lo comunican con ella es perfectamente posible, lo que no sucede en otros casos que últimamente han comenzado a sonar en el heterogéneo y singular mundo cofrade…

Si algo faltaba para consolidar en plenitud el anhelo de los hermanos de la "Entrega" de realizar su Estación de Penitencia en la insigne Iglesia Catedral del Salvador, me vienen ahora a la memoria las escenas vividas hace ya un par de meses cuando el auditorio de la Fundación Cajasol acogió el estreno de la película sobre la gestación y crecimiento de esta Cofradía y en la que buena parte de su metraje se dedica a recoger la primera venida de la misma y posterior regreso a Guadalcacín, en un cuidado y emotivo relato del guionista del film, Álvaro Ojeda, que provocó no ya la emoción sino la lágrima de los cofrades que llenaban dicha sala ya que las escenas les hicieron vivir lo que supone la gesta de esta Corporación nazarena…

Así que abran paso ya a una nueva Hermandad de nuestra Semana Santa, que se lo ha ganado; como dicen; "a pulso" …