Me embargó la emoción al leer que el Papa Francisco había levantado la suspensión A Divinis a Ernesto Cardenal, escritor, poeta, místico, Premio Reina Sofía de poesía. Combatió contra la sanguinaria dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. En la revolución Sandinista lo nombraron ministro de Educación. Ernesto Cardenal dimitió por desacuerdo con el presidente Daniel Ortega, y fue perseguido. La comprensión del Evangelio desde la óptica de los pobres, llevó a Gustavo Gutiérrez, Perú, a iniciar un movimiento teológico comprometido con las Bienaventuranzas. Yo estuve en diversas charlas en Lima en 1973, presididas por Gustavo Gutiérrez. Cardenal continuó sin poder ejercer, y ahora ha recuperado su reconocimiento como sacerdote católico. Juan Pablo II no tuvo inconveniente de salir al balcón con el dictador Pinochet, dio la comunión al dictador argentino Videla, recomendó como ejemplo al corrupto y pederasta Marcial Maciel. No se enteró, u ocultó, los casos de pederastia. Humilló públicamente a E. Cardenal y lo arrinconó. Muchos nos sentimos reconfortados por el Papa Francisco.