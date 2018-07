Escuela de cofrades

He tenido la oportunidad de vivirlo esta semana en dos ocasiones. Si hubiera una escuela para cofrades debería de ser una asignatura. Me refiero a la veteranía. La de esos jerezanos que llevan cincuenta años en su hermandad y no han bajado nunca la guardia. Se suelen dejar ver en algunos lugares públicos donde una copita no viene nada mal. Hay un grupo que todas las mañanas está en un conocido bar de Jerez para tomarse el cafelito.

El otro encuentro fue en un establecimiento de vinos de la tierra donde el amontillado se sirve turbio. Sin edulcorantes ni conservantes. En esta reunión estaban sentados cinco de toda la vida de su hermandad. Llevan lo que yo te diga: nada menos que cincuenta años el que menos. Y ahí andaban buscando resuello económico para su hermandad. Cuando el teléfono quemaba se lo pasaban al que estuvo más de una década como hermano mayor de su hermandad rompiéndose el pecho por ella. Y ahí andaba lidiando con este y con aquel para ver si se 'dejaba caer'. Todo con mucho arte. Todo con mucho sabor y corazón. Siempre teniendo como fondo a una Virgen guapa de verdad que cada Semana Santa pasean por las calles de Jerez.

Viendo a los dos grupos de rancios cofrades uno pensaba en las nuevas generaciones. Si que es cierto que quizá las modas impuestas en los años ochenta no fueron todo lo exquisitas que después se han desarrollado. Pero deberían de estar en una asignatura de cofradías si algún día se abriera una escuela para cofrades. No han visto el 'youtube' ni han igualado con ningún capataz estrella para sacar pasos. No les hace falta. Ni tampoco se jactan de saber como el que más de esto de las cofradías. Ya lo dijo creo que el apóstol Santiago en su carta: "muestrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe". Cambien la palabra fe por conocimiento y experiencia. Verán cómo les viene como anillo al dedo a muchos que nacieron ayer y se creen más sabedores que los que se rompen el pecho por su Virgen calladamente. Con mucho arte y con un teléfono en la mano.