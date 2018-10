La España disparatada

No hay muchos motivos para la euforia, y como no espabilen Casado y Rivera, que empiezan a mostrar signos de desconcierto y de falta de respuesta a los disparates de Sánchez, vamos al abismo. No hay día en el que el Gobierno no nos premie con una iniciativa disparatada. La interpretación del presidente de cómo se viven en la UE los retos actuales y de la respuesta de Bruselas al borrador de Presupuestos no se tiene en pie. Tampoco son creíbles sus explicaciones sobre las razones por las que hay que mantener los contratos con Arabia Saudí al mismo tiempo que se condena el asesinato del periodista Khashoggi. Se nota que Sánchez es bisoño en cuestiones comunitarias y en asuntos internacionales, pero lo demuestra más aún si piensa que los españoles pueden tragar sus versiones, idílicas, color de rosa, aunque las razones para sentir angustia se acrecientan día a día.

Es disparatado que un presidente socialista se alíe con los que quieren romper España. Disparatado que sea el único español con responsabilidades importantes que no advierta que sus socios están minando la Corona, entre otras razones porque el Rey es el único referente de solvencia, ya que no se casa con ningún partido y dice verdades como puños. Es un disparate que la ministra de Defensa no esté de acuerdo con Sánchez respecto a los contratos saudíes, que el presidente dé tanta importancia a los ciudadanos ahora, que hay elecciones en Andalucía.

Disparate que una ministra diga que es beneficioso para los bancos crujirlos a impuestos porque así limpian su conciencia; disparate que el ministro de Exteriores no plante cara a los británicos para negociar el futuro de Gibraltar. Que La Moncloa esté buscando fórmulas para que los políticos presos sean puestos en libertad o que se presione desde el Gobierno a los fiscales para que no sean acusados de rebelión sino de sedición y malversación. El Gobierno acumula decisiones disparatadas y la oposición parece anestesiada, sin capacidad de reacción. Para llorar.