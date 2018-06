España, con el vaso medio lleno

Después de ver el batacazo de la Mannschaft ante el Tri y a una decepcionante Canarinha, y a falta de ver en acción a Bélgica y a los pross de The Three Lions, parece que el vaso está medio lleno: ningún equipo ha jugado mejor que España -al menos por el momento-, ni siquiera los que han ganado. Así que hay que ser optimistas con la selección a poco que se ajusten las piezas y que la imprescindible dosis de suerte esté de cara y no dé la espalda como contra Portugal, porque como De Gea tenga otra tarde igual apaga y vámonos.

Las dos grandes favoritas arrancaron ayer y lo hicieron con el paso cambiado. La campeona se estrelló ante el Memo Ochoa y ilusión de todo un país, porque el despliegue de México -fantástico Layún, por ejemplo- fue fabuloso ante una Alemania que esta vez no tuvo su habitual potra y acabó claudicando a las primeras de cambio, como en el anterior Mundial, cuando el campeón perdía a lo grande en el estreno.

Tampoco respondió a las expectativas Brasil, con un Neymar desaparecido hasta el tramo final. Si Casemiro -indiscutible en la recuperación- es el que más balones toca en la pentacampeona, Tite tiene un problema que ayer no supo solucionar ante los disciplinados suizos.

Este Mundial promete y arranca más abierto que nunca, porque tampoco Francia deslumbró pese a su victoria. Y qué decir de Argentina, a que si encima le falla Messi lo tiene claro. Y con Croacia y Nigeria en el horizonte, el 10 va a tener que emplearse a fondo para llevar a octavos de final a la albiceleste, peligrosamente acostumbrada a que el del Barça les saque las castañas del fuego. Y quien juega con fuego acaba quemándose...

Así, las dudas de los favoritos alimentan las esperanzas de los outsiders. Viendo el fútbol desplegado en esta primera jornada, España tiene poco que temer si es capaz de avanzar en su fútbol y encontrar de nuevo a Diego Costa, porque elaborar mucho sirve de poco sin finalizar y a esto se juega para marcar goles, y si no que le pregunten a Cristiano, insaciable y al que no le importa que su equipo no le acompañe demasiado: él solito se basta para conducir a Portugal, otra selección que se mueve como pez en el agua en el segundo escalón, como ya demostró en la Eurocopa. Porque aquí y a estas alturas -como siempre- lo que vale es ganar y cada uno utiliza las armas que tiene, como bien demostraron ayer México y Suiza.

España tiene el vaso medio lleno y si a De Gea no se le cae -perdón por la broma- lo tiene todo en su mano para avanzar. Hay que ser fiel al estilo y a por Irán y Marruecos, porque si no suma los seis puntos no merecerá seguir.