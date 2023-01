En tal manera vivimos el escenario político actual que el simple hecho de invertir la situación se nos antoja imposible, cuando no desesperante. El régimen que, en este momento, nos atenaza se cierne sobre nuestras cabezas, como si de un Gran Hermano se tratase y no pudiéramos resollar apenas.

Nunca he estado tan convencido como ahora de que en verdad vivimos en la decadencia de las instituciones. Los atropellos constitucionales se dan sin recato alguno y sin que los partidos políticos den refutación valiente y apropiada a la invasión de la irracionalidad campante. Los ciudadanos de a pie sentimos el letargo estructural ante la malversación, la decadencia moral y la corrupción sistémica de las instituciones más altas del estado, sometidas al interés partidista y no al de los ciudadanos. Me siento desprotegido por el Estado y deshabitado de una legislación que pudiera poner pie en pared a tanta arbitrariedad como asoma ¿Acaso no vemos como las instituciones están siendo superadas por los acontecimientos? ¿Qué hacer entonces, además de asistir a la manifestación de protesta dominguera? Porque la relación existente entre el gobierno y los gobernados ha dejado de existir.

Necesitamos un nuevo paradigma político que ampare la indefensión ciudadana ante los atropellos existentes un día sí y otro también. La política, deshabitada de interés cívico, arroya y machaca todo cuanto se le pone por delante. Política esclava del poder y no al servicio de la ciudadanía. Vivimos sometidos a un omnímodo sistema gobernante (alimaña omnívora) que impide el desarrollo de una verdadera libertad social. Todo lo machaca en aras del poder. Se precisa actuar contra él, no sólo de manera crítica, que también, sino, sobre todo, sin resignación pasiva. No podemos quedar con los brazos cruzados esperando que vayan guillotinando las libertades esenciales del ser español, que tanto ha supuesto para nuestra historia, en su tradición y en el fundamento garante del verdadero futuro nacional; ahora incierto. Los españoles tenemos necesidad de libertad para salir de la postración a la que nos tiene sometido el sistema imperante de la partitocracia. Somos testigos de la expoliación a la que nos someten, unos y otros, que, como verdaderos caciques, no se preocupan sino de cebar al partido y la permanencia en el poder, a costa de la ruptura y disgregación de España. Baste ver las concesiones injustas y arbitrarias que el gobierno otorga, con dinero de todos, a los enemigos de la nación (gran incongruencia). Un sistema que permite semejante contradicción, necesariamente tiene que ser cambiado. Si la Constitución del 78 permite la pifia de ir contra ella, sin que nadie ponga remedio legal, es necesario, de urgencia imperiosa, que cambie semejante dislate. Y si, por necesidad, mudan los miembros del tribunal que la defienden, que sean afines a la conciencia y no a la ideología que los manipula, como es el caso ¿Qué queda entonces del sistema, supuestamente democrático, al que apelamos? No hay por donde asirse. Es hora de actuar ante la amenaza de la desaparición de las libertades fundamentales. Casi me atrevería a insinuar una 'sedición' (puesto que no es delito) para que nos devolvieran la libertad política, que le está siendo conculcada a todos los españoles. Que despierte la sociedad civil ante los graves problemas que nos asedian: separatistas acostados en el tálamo del gobierno y pactos antinaturales con los herederos de ETA.

Si las leyes democráticas, que debieran tutelarnos, permiten semejantes aberraciones, es menester que sean cambiadas, esculpidas mejor y con mayor juicio que el que tienen. Empezando (para muestra un botón) por el principio del sistema electoral, amañado por los partidos con sus listas impositivas y cerradas, no permitiendo que la elección pudiera ser directa y verdaderamente representativa. O el sistema electoral proporcional, que nos deja con una desproporción representativa considerablemente injusta. No hay defensa verdadera de la democracia, ni del ciudadano, sino disciplinas de partidos y totalitarismos emergentes. Ante esta situación, sólo nos queda el derecho natural, que siempre nos asiste, de resistencia a la opresión, que hoy está representada en aquellos que nos gobiernan y legislan ¿Podemos pedirles a los políticos, más allá de cualquier sigla, que recuperen el ideal superior por la patria común, por la dignidad, el honor y la virtud?

A los ciudadanos también pedirles una mayor participación activa, que dejemos la vagancia social y nos pudiéramos hermanar en unos ideales comunes, que fueron los que verdaderamente hicieron grande a esta nación. Sin creencias, sin ideales, sin principios, sin hermanamiento, sólo nos resta claudicar ante los enemigos existentes, internos y externos, que, endemoniando España, están fraccionando sus cimientos más emblemáticos y cada día menos resistentes. 'Miré los muros de la patria mía, si en un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía' (Quevedo). Quebrado el estado de derecho y violada la Constitución, España, jugando a la petanca, es sólo zombi, o hija de Juan Simón.