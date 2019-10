Pues sí, nos han birlado España en 24, la ronda diaria por los centros territoriales de TVE. Han extirpado el programa de la parrilla del Canal 24 Horas seguramente con premeditación y alevosía, y sin que el día después de su ausencia nadie dijese esta boca es mía. Ni un a nuncio. La televisión pública de todos los españoles, la que se ufana de contar con los servicios informativos más completos, y desde luego que en cuanto a plantilla de trabajadores lo son, prescinde de ese contenedor que, en sólo 20 minutos, y en sólo 70 segundos asignados a cada comunidad autónoma, repasaba los titulares de la jornada.

La cosa no queda ahí. En su lugar, el Canal 24 Horas emite TDP Club, que es un espacio de 45 minutos que el canal Teledeporte emite en directo justo una hora antes. Y digo yo, ¿quién puede tener interés en ver TDP Club en muy baja definición cuando justamente un rato antes, o a través de las plataformas, se puede recuperar en una flamante HD?

A todo esto, que levante la mano quien sepa el nombre y el currículo del director o directora del Canal 24 Horas. Ostentar tal privilegio, estar al frente del canal de información continua en español más relevante, debería ser el no va más, el culmen para un periodista de prestigio.

Pero el pobre Canal 24 Horas ni siquiera llega al 1% de cuota de pantalla, y eso que la actualidad está que arde. De ahí que se permita introducir una revista de Teledeporte en la sobremesa, a ver si sube algo.

No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, y hay que reconocer que el trato dispensado a España en 24Horas mientras duró no pudo ser más displicente. A la menor conexión en directo lo suprimieron. Y ahora lo han fulminado del todo.