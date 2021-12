Esperanza de la Plazuela

Al son de Campanilleros, con aires de zambomba jerezana en las voces del Coro de la Hermandad, la Madre de Dios de la Plazuela, la bendita Esperanza de la Yedra Coronada, vino en su hermoso paso de palio desde su barrio hasta la Catedral, en la festividad de la Inmaculada, para presidir la solemne ceremonia de Pontifical con motivo de la fiesta de la Patrona de nuestra diócesis, realzando con su presencia la celebración, oficiada por monseñor Rico Pavés por primera vez, desde su toma de posesión…

Y con ello, además de recuperar la ciudad la presencia en sus calles de una de nuestras imágenes más señeras, recuperábamos también el entrañable recuerdo de aquel acontecimiento de su Coronación canónica que, entre otras obras, nos dejó esa acción social de la Cocina autogestionada, promovida por la Hermanad de la madrugada, para ayudar a tantas personas necesitadas del barrio dando elocuente testimonio de que, contra lo que algunos argumentan sobre las Cofradías estas, muchas veces desde el anonimato, desempeñan una importante tarea social en Jerez como muy bien se puso de manifiesto durante el severo encierro causado por la Pandemia y aprovechado por el Gobierno para un confinamiento que meses más tarde - esa rémora de nuestro sistema judicial a la que nadie pone remedio - la Justicia declararía no conforme a Ley…

Hablo de aquella iniciativa de los 'Costaleros por nuestros mayores' que tantos frutos deparó y que tantos voluntarios cofrades concitó aquí en nuestro pueblo, durante unos meses realmente duros para todos.

Y eso ha venido a reafirmar la presencia de una imagen de la Virgen María, bajo la hermosa advocación de la Esperanza, coronada por el Obispo Mazuelos precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción, que ha celebrado su triduo en el templo catedralicio y que precisamente ayer al término del mismos regresó a su pequeña Capilla del barrio de San Miguel, donde recibe culto y veneración durante todo el año por sus fieles devotos de la Plazuela y aledaños, que la aguardan con impaciencia y a la que como a otra Esperanza, la Macarena de Sevilla, su gente añorando su presencia entre ellos le ha rezado estos días con esos versos del Pregonero Rodríguez Buzón que cariñosamente le reprochaban a la Señora su tardanza en volver: "Te fuiste por cuatro días y tardas siete en volver, Madre mía de la Esperanza !No nos lo vuelvas a hacer!"…

Esperanza de la Yedra, la luz de la madrugada santa del Viernes, que es radiante claridad en la mañana del día en que, por nuestra redención, muere Jesús en la Cruz, cuando por calle Sol arriba busca su barrio y su Capilla, tras llenar los corazones jerezanos de la paz que irradia su hermosa imagen de madre dolorida…

Esperanza de la Yedra, la mirada que busco en una esquina de esa estrecha y sinuosa calle, que desde el mismo centro lleva a una de las salidas de nuestra ciudad, donde Jerez se asoma el lejano horizonte de la sierra, para llenar el corazón con el amoroso y maternal consuelo, que exhala su imagen, que mitiga la hiriente tristeza de la soledad.

Allí, desde hace años, la he aguardado impaciente y allí, mientras las fuerzas me acompañen, la seguiré esperando cada Semana Santa, que me impulsa precisamente su prometedora advocación de Madre solícita y protectora: Esperanza…