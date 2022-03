La Europa de los Derechos empieza a despertar del letargo y atontamiento en el que hemos vivido las generaciones que no pasamos por la guerra ni padecimos sus penurias, la que recibió en herencia -tras un precio ingente en sangre- una sociedad más libre, abierta y con un nivel de vida nunca conocido. Superar la lacra del fascismo y el virus de un comunismo cada vez más fuerte y que idiotiza a más conciudadanos, fue la prioridad de tantos que sirvieron la idea de una Europa solidaria, justa e inclusiva. La pandemia, la guerra a las puertas de Europa, la deserción de Occidente de sus obligaciones y una clase política bien pagada y cada vez más alejada de la realidad nos han despertado del sueño del Estado del Bienestar, cada minuto más Estado y cada día menos bienestar. En nuestro país cada semana hay más personas en riesgo de exclusión, autónomos que trabajan a pérdidas por costes cada día más inasumibles, ganaderos y agricultores atrapados en explotaciones ruinosas y transportistas criminalizados-que son a juicio de un gobierno miope, la nueva ultraderecha-, no se resignan a vivir de esta manera tan precaria después de estar trabajando de sol a sol. La globalización y la revolución digital han mejorado la eficiencia de los mercados de bienes y servicios pero han precarizado a sus prestadores en casi todos los sectores. Nuestros hijos no podrán optar a mejores empleos y prestaciones que la de sus padres, que tampoco es que lo tuvieran fácil; y menos aún iniciar un proyecto familiar. Para volver a la Europa de los derechos necesitamos un rearme moral colectivo, perder el miedo a volver a las raíces de lo que constituyó la esencia de Europa: valor innegociable de la vida y dignidad humana, respeto a la propiedad y defensa de un mercado soberano lejos de la dependencia de los viejos totalitarismos. Casi nada.