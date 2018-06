Exigir y ahora callar no es válido

Así son las cosas en política: cuando se hace oposición se le exige el 'oro y el moro' al que gobierna, se le atosiga, se le echa el aliento en la nuca, se le hace sudar aunque sea en vano. El objetivo, como bien saben, no es ni mucho menos el bien común sino desgastar al rival para que acabe cayendo y "ponerme yo". La política, además de hacer extraños compañeros de cama, tiene además el don de tornar los diegos en digos y los digos en higos chumbos en apenas un segundo. Pedro Sánchez logró la carambola más perfecta que en mociones de censura se han conseguido en esta democracia nuestra. Quienes exigían al anterior gobierno el referido 'oro y el moro' no pueden echar ahora el freno porque ya no hay razón para una política de acoso y derribo. Está muy feo, además de que todo un señor partido puede quedarse con las vergüenzas al aire. Si estas organizaciones que se pelean por nosotros cada cuatro años tuvieran en sus mentes el bien común a buen seguro que otro gallo les cantaría. Y a nosotros también.