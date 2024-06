La historia de la serie Express ya daría para una serie en sí misma. Esta ficción española con un reparto tan valioso (Maggie Civantos, Kitti Mánver, la inmensa Ana Marzoa, Vicente Romero o Loreto Mauleón) se encargó para Starzplay y su segunda temporada pasó a Lionsgate+ y no llegó de esta manera a estrenarse en nuestro país hace dos año. El público español no la aguardaba ya cuando la ha rescatado Netflix y ocupa el número 2 en los visionados de la semana. Tiene aspecto de estreno y no funciona nada mal.

Ha sido una odisea que llegara al público español esta ficción de The Mediapro Studio y con el guionista Iván Escobar al frente, tras Vis a vis o El barco. Express es muy de esa etapa de Mediapro (de Globomedia), con tono trepidante, aunque a veces parezca que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, escenas de acción artificiosa subrayadas con tensión, y tramas familiares que dibujan la vulnerabilidad de sus protagonistas, en este caso especialmente la psicóloga policial encarnada por Civantos, traumatizada por un secuestro exprés.

Con algunos rasgos tomados casi directamente de La casa de papel, se forma un equipo que caza a secuestradores a través de las dotes y experiencias de esa cuadrilla (insistimos, qué grande Ana Marzoa) que sabe trabajar en condiciones extremas y a contrarreloj, al mismo ritmo de esos delitos y en el mismo tono con el que se aceleran los capítulos. De ahí que los momentos privados compensen y sosieguen para completar la descripción de los personajes antes de volver a la carrera. Por no faltar, hay hasta escenas de natación sincronizada ambientadas de forma chocante.

Express nació con la intención de formar parte de una plataforma que tenía ambición pero que se quedó por el camino en nuestro país. A Netflix le viene bien sacarla del cajón y darle una oportunidad porque, como verá de inmediato cualquier espectador, es “muy Netflix”. Con pátina de cómic y momentos de Élite. Heredera del mejor momento de la ficción televisiva española, hará ya unos ocho años.