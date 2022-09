Fetichismo real

Decía el otro día algún tuitero que "aunque haya vivido dos siglos, dos milenios y dos reyes, tengo la sensación de que han ocurrido más acontecimientos históricos en los últimos dos años que en el resto de mi vida". Y puede que sea cierto que, desde que apareció un coronavirus que ya suena a viejo, han ido sucediendo, casi sin parar, hechos de los que salen en los libros de historia.

El último, el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido. Con noventa y seis años y tras ¡setenta! como reina, dejó el testigo de su reinado a su hijo Carlos, ahora Carlos III, que más bien estaba ya para sentarse en el sofá a ver la Premier League que en el trono británico. No obstante, la Corona es la Corona y no hay forma de escapar de lo que le toca a cada uno. ¡Qué mala suerte!

Y, como es evidente, el tema del momento sigue siendo Isabel II, que, en el instante en el que se hizo pública su muerte, estuvo en el candelero de las redes tanto por quienes hacían humor por su característica trayectoria como por quienes le rendían pleitesía. Y en esto último, los señoritos españoles -y andaluces- sacan matrícula de honor. Si Ayuso declaraba tres días de luto oficial en Madrid, Juanma Moreno no iba a ser menos y hacía lo propio, aunque solo un día, en Andalucía.

Todo esto viene a que me llama la atención ese fetichismo de la derecha por la figura de la Corona. No sé si será simple admiración y convencimiento de que es necesaria, o la frustración de querer ser como sus componentes y una enfermiza obsesión por pretender diferenciarse del resto. La 'obligación' de llorar por una reina que, para colmo, nunca mostró especial admiración por nuestro país. Esa fascinación por codearse con la realeza, no llegando ni siquiera a existir para ella, pero tratando a quienes están -normalmente, económicamente- por debajo como seres inferiores.

Mantener familias reales en 2022: una realidad anacrónica que sigue siendo defendida a muerte por algún que otro pobre harto de pan.