Filipinas: matar obispos

E l actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, está aumentando su fama gracias a las improcedentes declaraciones que desgrana mes tras mes. Lo último es que quiere cambiar el nombre de Filipinas por otro no hispano. Está en su derecho como presidente electo, con muchos millones de votos de los 103 millones de habitantes. Pero me sorprende cómo las democracias occidentales están presionando al gobierno de Venezuela por populista, y dejan que este presidente filipino diga que hay que matar a los obispos filipinos; que no le importaría que mataran a su hijo si le declaran culpable de tráfico de drogas. Reconoció haber matado personalmente a un traficante, apoyó los asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por hombres motorizados. Propone la creación de un grupo civil llamado 'Escuadrón de la muerte de Duterte'... El presidente Trump es su aliado entusiasmado. Tendría que recordar la guerra de EEUU contra los independentistas filipinos en 1899.