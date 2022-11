Flamenco 'aprovechao'

Con ley o sin ley del flamenco, lo cierto es que cada año es mayor el interés y la dedicación de los centros educativos por acercar este arte tan nuestro a los más jóvenes. Sus proyectos ya no quedan en meras charlas con artistas o investigadores, que no obstante, también se siguen haciendo, sino que se organizan en medio de la transversalidad, de tal forma que todas las asignaturas, tocan de alguna forma al flamenco.

A ello también han ayudado programas como 'Vivir y sentir el patrimonio', que han servido para profundizar desde otra perspectiva en aspectos de la cultura jonda hasta ahora impensables.

La predisposición e inquitudes de los colegios e institutos de la ciudad contrasta con la escasa o nula inventiva del Ayuntamiento de Jerez, incapaz de generar por sí mismo contenidos acordes con esta efeméride. Bien es cierto que en Jerez y localidades como Utrera, Cádiz o Lebrija, por citar a algunas, esto se vive a diario, como me reconocía hace unos días Pedro María Peña cuando su hija llegó de clase contándole todas las cosas que iban a hacer. 'Pero si nosotros lo celebramos todos los días...'.

No obstante, esto no quita para que de alguna forma desde el Ayuntamiento, que tanto alardean de convertir el flamenco en la panacéa de la ciudad, dispensara actividades mucho más certeras y no dejar todo en lo que hacen los demás. Sí, porque desde hace unos años, a efectos municipales y salvo el Festival, que es un mundo aparte, y dos o tres inventos 'bien financiados', todo lo que se genera respecto al flamenco es lo que hacen otros.

No hay nada más que ver el programa previsto para este año, sustentado en la lectura del manifiesto (creado en 2012 bajo otro gobierno) y poco más. El resto son actividades, como la que organiza este lunes el IES Padre Luis Coloma, en las que se sube al carro de forma descarada y lo que es peor autoproclamándola.

Lo mismo ocurre con el doble compacto que se presenta también mañana sobre El Sernita, un trabajo realizado a base de sacrificio del añorado Rafael Infante, pero que el Ayuntamiento se atribuye con la cara como el mármol porque les puedo asegurar que en el disco no hay absolutamente nada que se haya hecho desde el municipio.

Ah, claro pero es que también hay una programación de peñas. Seguro que en ese tono se referirán al programa del flamenco por parte municipal. Quizás en este caso puedan decir esta boca es mía, no en vano, ese ciclo pertenece a ese convenio que encontramos con letras grandes en los carteles de cada entidad: Convenio Covid para las ayudas a la Cultura 2022.

No es para menos sacar pecho, pues son 80.000 euros los que se han dado a las peñas flamencas de la ciudad con ese convenio en 2022. Ahora bien, ya que pagan, porque esto se parece cada vez más a aquella época en la que Pacheco alimentaba con dinero público a estas entidades buscando votos, al menos podrían poner algunas condiciones como no coincidir en fecha y hora o que los artistas (porque en Jerez hay muchos) no repitan en algunas de ellas, simplemente por el hecho de ayudar, como bien recoge el título del convenio, a todos los artistas de la ciudad, no sólo a unos cuantos.

Además, hay suficientes días al año para que en un mismo día, como ocurrió el pasado sábado, se programen hasta seis actos en peñas, de los cuales tres coincidían en la misma hora y otro casi, con una hora más de diferencia. En fin...Jerez de la Frontera.