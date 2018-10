Flandes, Cataluña, Beethoven

El magnífico libro, 'La sinfonía de la libertad', del periodista Antoni Bastita, me acercó a la obra de Beethoven, 'Obertura Egmont Op. 84'. Beethoven denunciaba la opresión de Napoleón, a la que comparaba con la opresión del rey español Felipe II. Este rey envió al patíbulo a un millar de independentistas flamencos. Las tropas capitaneadas por el duque de Alba hicieron prisionero al conde de Egmont que decapitaron en 1568. Flandes era provincia española que luchó por su independencia, y los actuales independentistas flamencos aún ven a España como enemigo permanente. Lo último del Gobierno de Flandes ha sido pedir la expulsión de España de la UE. Eligió bien el ex presidente Puigdemont su alianza en la Flandes actualmente secesionista. A los gobiernos de Flandes y de Cataluña les une una especie de odio antiespañol. El Gobierno español le ha retirado al representante diplomático de Flandes el estatuto diplomático. Deberían excarcelar a los políticos catalanes en prisión preventiva, no están juzgados. La prisión reforzará sus ideas.