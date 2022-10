Fondos documentales del flamenco

La antropóloga jerezana Eva Cote Montes es activa colaboradora de un proyecto para la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales (Dirección General del Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura), consistente en localizar los recursos informativos referidos en cada una de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. La pretensión es la de elaborar una base de datos que recoja la información más relevante sobre esos recursos informativos y que facilite el acceso y consulta a los mismos, identificando los fondos que no están digitalizados y evaluando el grado de vulnerabilidad de los mismos.

Por lo expuesto -me refiere en su comunicación Eva Cote-, se está contactando con diferentes centros de interpretación, investigación y/o documentación: museos, fundaciones, colectivos, asociaciones, particulares, etc. que, por su vocación y características, son susceptibles de albergar recursos informativos (documentación escrita, fotográfica, sonora, audiovisual, colecciones etnográficas…) relevantes para el conocimiento sobre las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de España.

Aún cuando la solicitud se refiere a las más diversas manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, la documentación que se me ha remitido se centra exclusivamente en el tema flamenco, solicitándome identificar los recursos que se hallen en mi "archivo particular" a fin de encontrar información sobre la naturaleza del proyecto para la protección de los datos solicitados. Un amplio cuestionario se adjunta a la documentación referida y, al que, a grandes trazos he dado respuesta. La reseña se me hace difícil: calculen, más de cincuenta años recortando noticias y anuncios de la prensa local, provincial, regional y nacional; programas anunciadores de los más diversos espectáculos flamencos -con intervenciones como director, organizador o uno de los protagonistas-; grabaciones diversas de radio, tele, cine y discográfica; fotografías con infinidad de artistas del cante, del baile y del toque -entre otros La Paquera, Terremoto, Sordera, Ana y Manuel Parrilla y Tío Borrico; para estos por el cielo de Jerez, como recuerdo imperecedero, así como para todos aquellos otros nacidos en esta tierra jerezana y que un día aciago nos dejaron definitivamente. La lista es desgraciadamente tan amplia que, seguro estoy omitiría algún nombre que no me perdonaría.

Aparte los posibles aficionados o profesionales que sobre este tema, el flamenco, podamos opinar de lo hecho y por hacer, el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, cuya documentalista Ana María Tenorio y todo el personal de la citada institución están siempre prestos a brindar su colaboración es, que sepamos uno de los puntos informativos que, conjuntamente con la Cátedra de Flamencología de Jerez, poseen el más riguroso archivo de la información sobre el arte flamenco de los últimos tres cuartos de siglo.