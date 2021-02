El populismo llega a la Bolsa

Un tema que, junto a las negociaciones para las compras de vacunas, ha llamado la atención estos días ha sido el uso de redes para jugar a bolsa, que ha trastocado las valoraciones de algunas compañías. Se puede apostar por una compañía comprando sus acciones, o en contra de ella tomando prestada la acción, vendiéndola, y esperando que su valor caiga, con lo que podemos devolverla pagando menos de lo que obtuvimos por la venta (más la comisión correspondiente al que nos la prestó); estas operaciones pueden hacerse masivamente mediante opciones, con las que tenemos el derecho, mediante pago de una prima, de comprar o vender una acción en un momento fijado. Esa prima puede ser pequeñísima si las probabilidades de que una empresa varíe en bolsa en un período corto son pequeñas, pero la ganancia puede ser muy grande. Es claramente una apuesta, un juego, donde se pone poco dinero en relación con lo que se puede ganar.

La compañía norteamericana GameStop es una cadena de tiendas minoristas de videojuegos y electrónica de consumo. Su valor en bolsa a finales de 2020 era de 20,15 dólares la acción, pasa a 347,51 el 27 de enero, y cae a 55,56 cuando esto se escribe; quien hubiera comprado o tuviera una opción de mil acciones a final de año por 20.000 dólares, tendría en unos días 347.000; pero es otra historia para el que entró en máximos y vende ahora. El intermediario que atrae a miles de pequeños inversores-jugadores es Reddit WallstreetBets, formando una comunidad que apuesta por la subida de GameStop, entre otras empresas. Hasta aquí no hay nada de particular, pues todas las simpatías están con quién apuesta a que una empresa va a ir muy bien, y el malo es quién va a la contra, a corto, con una opción vendedora.

Estar corto tiene injustamente muy mala fama, y es verdad que en ocasiones se ha utilizado para debilitar la imagen de empresas, entrar en ellas y saquearlas, pero también es malo sobrevalorar a una empresa inflando su cotización con recomendaciones y expectativas imaginarias. Y no hay nada moralmente cuestionable en mostrar que una empresa está sobrevalorada y situarse contra ella, lo que supone identificar debilidades, gestionar el riesgo de una cartera anticipando caídas, o seguir tendencias de un mercado. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió las posiciones cortas el 12 de marzo de 2020, ante la amenaza del Covid, para 69 cotizadas, principalmente bancos, hoteles, inmobiliarias, y energía, que habían caído más del 10% en un día, o eran poco líquidas; aunque esta prohibición se levanta el 18 de mayo, muestra el recelo hacia quienes piensan que una compañía va a caer y actúan en consecuencia.

Nada de esto mejora ni empeora a una empresa; GameStop iba de capa caída, en diez años sus ingresos habían pasado de 9,5 a 5,3 mil millones de dólares, y la justificación que se ha querido dar a su subida, de que acometía un cambio en su modelo de negocio no tiene fundamento. Sin embargo, hay un trasfondo populista en este asunto, y en el servidor de mensajes de WallStreetBets que sirve de encuentro a sus millares de inversores, no se habla sólo de la ingenua, aunque efectiva, guerra de pobres contra ricos, pequeños inversores -que juegan al alza- frente a poderos fondos -que juegan a la baja-, y ha tenido que ser bloqueado por algún chat por su lenguaje de odio y violencia a minorías. Dos ideas finales para reflexionar; una es que hay mucha gente modesta jugando en algo tan adictivo como cualquier juego “on line”, y donde no sólo se gasta lo que se tiene, sino que se juega a crédito. La otra es que las ganancias y las pérdidas mayores se dan en momentos de más volatilidad, más riesgo, en los mercados, y nos hace pensar que cuando las burbujas están a punto de desinflarse es cuando los inversores pequeños entran en bandadas, jugándose hasta la camisa, pues al fin y al cabo querer hacer dinero rápidamente forma parte de la naturaleza humano, de los ricos y de los pobres.