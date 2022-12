Hay quien describe la generación actual como la generación de los idiotas. No tiene mucho que ver con el tonto o imbécil común, sino con el más sofisticado 'idios' griego que se refiere a lo propio, a lo privado. Comparte esta etimología la palabra 'idio-sincrasia', que refiere los rasgos propios de un individuo. O la palabra 'idio-ma' que alude a la lengua propia de un pueblo.

Por eso, si hablamos del idiotismo de alguno no lo insultamos, simplemente destacamos lo que le es propio. Este idiota contemporáneo no lo es por falta de estudios. Antes al contrario, se trata de personas que emplean no menos de dieciocho años de su vida entre primaria, secundaria, bachillerato y universidad..., casi para nada. Pero discurren por un sistema de enseñanza pública planificado por políticos a los que le interesa que anden confundidos. Es una generación instalada en el victimismo que siempre encuentran algún culpable de sus desdichas. Antonio Lorenzo nos da su Credo.

Aman los medios de comunicación. Veneran la farándula como a un semidios. Su autopercepción sobre las cosas la elevan a categoría de realidad. Se trata de una generación noqueada que mide la felicidad por centenares de 'likes' y confunde amistad con seguidores. Una generación que prefiere 'wasapear' a conversar y que lo primero que piden al entrar en un bar es la clave wifi. En la mesa, el 'smartphone' debe situarse entre los cubiertos y el pan. Ni prensa ni libros, las mejores informaciones y opiniones están en 'Twitter'. No hace falta charlar con los compañeros, si el móvil tiene batería.

No es necesario pensar ni hacer memoria, Google lo sabe todo. El móvil es la vida. Olvidarlo en casa es estar muerto. En definitiva, tenemos dos manos porque una siempre es para el móvil. No esperan la resurrección de los muertos, ni la vida del mundo futuro. Amén.